"Het was echt belachelijk": Pogacar en UAE nog meer onder vuur

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
"Het was echt belachelijk": Pogacar en UAE nog meer onder vuur
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Hielpen de motoren Tadej Pogacar te veel in de Ronde van Romandië? Valentin Paret-Peintre en Louis Vervaeke van Soudal Quick-Step deden al hun beklag en ook Luke Plapp (Jayco-AlUla) zag een grote invloed van de motoren in de Zwitserse rittenkoers.

Vier ritzeges en het eindklassement en daarnaast nog een vierde en een zesde plaats. Tadej Pogacar domineerde de Ronde van Romandië en zette de Zwitserse rittenkoers dan ook met gemak op zijn palmares. 

Plapp treedt Paret-Peintre bij over motoren in Romandië

In het peloton waren er echter wel klachten over de grote invloed van de motoren in de Ronde van Romandië. Zo vermoedde Valentin Paret-Peintre zelfs dat de organisatie zo probeerde om Pogacar te laten winnen. 

En ook Luke Plapp zag de motoren veel invloed hebben in Romandië. "Het was echt belachelijk, het verschil dat de motoren maakten", zegt hij in de podcast Stanley St. Social"Toen de kopgroep gevormd was hield UAE alles onder controle en bleef de voorsprong van de kopgroep beperkt."

Kregen UAE en Pogacar te veel hulp van motoren?

"Eén of twee UAE-renners slaagden erin om het verschil ongeveer gelijk te houden." Dat vond Plapp nog allemaal goed, maar toen er heel wat motoren voor het peloton kwamen rijden, veranderde de situatie volgens Plapp. 

"Vanaf toen lag de snelheid in het peloton ongelooflijk hoog. We reden op een lint, moesten uit elke bocht sprinten en de tijdsverschillen liepen zo bijzonder snel terug. Ik heb de invloed van de motoren nog nooit zo erg gezien."

Lees ook... 🎥 Pogacar openhartig over records, zijn normale leven en moeilijke momenten: "Vind ik irritant"

Volgens Plapp gebeurde het ook niet één keer, maar wel meerdere malen in Romandië. "Er waren etappes waarop het gewoon een beetje een belachelijk was hoe hard we gingen en hoeveel invloed de motoren hadden."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Nys was geen fan: bondscoach zegt waarom mislopen olympisch statuut slecht is voor het veldrijden

Nys was geen fan: bondscoach zegt waarom mislopen olympisch statuut slecht is voor het veldrijden

13:00
Vertrekt hij bij Visma-Lease a Bike? Vingegaard antwoordt kort en krachtig

Vertrekt hij bij Visma-Lease a Bike? Vingegaard antwoordt kort en krachtig

12:00
Nog nooit zo zwaar afgezien: Toon Aerts doet boekje open over zijn eerste Ronde van Vlaanderen

Nog nooit zo zwaar afgezien: Toon Aerts doet boekje open over zijn eerste Ronde van Vlaanderen

10:30
Zestien Belgen aan de start van de Giro: wie zorgt voor het Belgische succes? Analyse

Zestien Belgen aan de start van de Giro: wie zorgt voor het Belgische succes?

09:45
Ontloopt Vingegaard bewust Pogacar? Ploegleider spreekt stevige taal

Ontloopt Vingegaard bewust Pogacar? Ploegleider spreekt stevige taal

09:00
Nacht in het ziekenhuis: Liam Slock doet zijn verhaal over missen van de Giro

Nacht in het ziekenhuis: Liam Slock doet zijn verhaal over missen van de Giro

08:15
José De Cauwer klaar en duidelijk voor de start van de Giro: "Gebeurt zelden"

José De Cauwer klaar en duidelijk voor de start van de Giro: "Gebeurt zelden"

07:30
Slaat hij toe in de Giro? Van Eetvelt spreekt stevige ambities uit

Slaat hij toe in de Giro? Van Eetvelt spreekt stevige ambities uit

07:00
🎥 Pogacar openhartig over records, zijn normale leven en moeilijke momenten: "Vind ik irritant"

🎥 Pogacar openhartig over records, zijn normale leven en moeilijke momenten: "Vind ik irritant"

16:30
Zoals De Wolf: Van Aert beleefde "verschrikkelijk" moment na zege in Parijs-Roubaix

Zoals De Wolf: Van Aert beleefde "verschrikkelijk" moment na zege in Parijs-Roubaix

07/05
Evenepoel rijdt geen rittenkoers meer voor de Tour: bondscoach onthult dé oorzaak

Evenepoel rijdt geen rittenkoers meer voor de Tour: bondscoach onthult dé oorzaak

20:00
Geen eerlijke sprint in Parijs-Roubaix? Van Aert gelooft ploegmaat van Pogacar niet

Geen eerlijke sprint in Parijs-Roubaix? Van Aert gelooft ploegmaat van Pogacar niet

19:15
Geen Van Aert vs Van der Poel in 2030: veldrijden krijgt olympische dreun

Geen Van Aert vs Van der Poel in 2030: veldrijden krijgt olympische dreun

18:30
Cadeautje uitgedeeld aan Bredewold: Kopecky verklaart waarom ze ritzege wegschonk

Cadeautje uitgedeeld aan Bredewold: Kopecky verklaart waarom ze ritzege wegschonk

18:00
LIVE KOERS: Geen twee op twee: Kopecky schenkt ritzege weg aan ploeggenote

LIVE KOERS: Geen twee op twee: Kopecky schenkt ritzege weg aan ploeggenote

17:15
Stevige klacht over José De Cauwer als co-commentator: "Kan NIET"

Stevige klacht over José De Cauwer als co-commentator: "Kan NIET"

15:00
🎥 "Wat een kutsport": Van Schip haalt stevig uit naar de UCI na nieuwe diskwalificatie

🎥 "Wat een kutsport": Van Schip haalt stevig uit naar de UCI na nieuwe diskwalificatie

14:10
Debuut in een grote ronde: Toon Aerts (32) onthult wat hij vreest in de Giro

Debuut in een grote ronde: Toon Aerts (32) onthult wat hij vreest in de Giro

13:45
Stunt hij ook in de Giro? Alec Segaert onthult zijn grote doel, maar krijgt ook andere taak

Stunt hij ook in de Giro? Alec Segaert onthult zijn grote doel, maar krijgt ook andere taak

07/05
Seixas onthult zijn grote doel in de Tour, maar neemt ook advies van Naesen mee

Seixas onthult zijn grote doel in de Tour, maar neemt ook advies van Naesen mee

07/05
Slecht voorjaar van Soudal Quick-Step? CEO Foré weerlegt kritiek, maar voert druk op kopman op

Slecht voorjaar van Soudal Quick-Step? CEO Foré weerlegt kritiek, maar voert druk op kopman op

07/05
Evenepoel zal twee maanden niet koersen: bondscoach ziet Van Aert als uitzondering op de regel

Evenepoel zal twee maanden niet koersen: bondscoach ziet Van Aert als uitzondering op de regel

07/05
Lotto-Intermarché met handen in het haar, stevige domper voor kopman De Lie voor de Giro

Lotto-Intermarché met handen in het haar, stevige domper voor kopman De Lie voor de Giro

07/05
Twee maanden niet gekoerst, maar toch in de Giro: Alpecin-kopman Groves spreekt klare taal

Twee maanden niet gekoerst, maar toch in de Giro: Alpecin-kopman Groves spreekt klare taal

07/05
Vingegaard blijft voorzichtig voor de Giro, maar moet wel iets toegeven over Campenaerts

Vingegaard blijft voorzichtig voor de Giro, maar moet wel iets toegeven over Campenaerts

07/05
🎥 Ex-winnaar van grote ronde is er zeker van: "Van der Poel momenteel helemaal niet blij met zijn seizoen"

🎥 Ex-winnaar van grote ronde is er zeker van: "Van der Poel momenteel helemaal niet blij met zijn seizoen"

07/05
Vingegaard spreekt zich uit over het gemis van vrouw Trine en hun kinderen en over rivaal Pogacar

Vingegaard spreekt zich uit over het gemis van vrouw Trine en hun kinderen en over rivaal Pogacar

06/05
🎥 Begin er maar aan, Remco: geen tijd te verliezen want dat doet Pogacar ook niet

🎥 Begin er maar aan, Remco: geen tijd te verliezen want dat doet Pogacar ook niet

06/05
🎥 Wout boven Mathieu gezet: "Belachelijk van Van der Poel en binnen tien jaar zal het nog belachelijk zijn"

🎥 Wout boven Mathieu gezet: "Belachelijk van Van der Poel en binnen tien jaar zal het nog belachelijk zijn"

06/05
Grote vrees niet uitgekomen: Kopecky bewijst met dubbele verlossing dat ze ook heel goed gegokt heeft

Grote vrees niet uitgekomen: Kopecky bewijst met dubbele verlossing dat ze ook heel goed gegokt heeft

06/05
Koers UPDATE: Kopecky zorgt dan toch met fraaie dubbelslag voor tweede Belgische zege van de dag

Koers UPDATE: Kopecky zorgt dan toch met fraaie dubbelslag voor tweede Belgische zege van de dag

06/05
🎥 Van Aert denkt zelf ook wat van de enorme emoties bij mensen die hij totaal niet kent

🎥 Van Aert denkt zelf ook wat van de enorme emoties bij mensen die hij totaal niet kent

06/05
Enorm streng oordeel over Evenepoel en Lipowitz: "Ze spelen slechts tweede viool"

Enorm streng oordeel over Evenepoel en Lipowitz: "Ze spelen slechts tweede viool"

06/05
Walgelijke daad: vandalen vernielen kunstwerk Eddy Merckx en zorgen voor geschokte reacties

Walgelijke daad: vandalen vernielen kunstwerk Eddy Merckx en zorgen voor geschokte reacties

06/05
Geen bedreiging voor Pogacar en Vingegaard: Bakelants verwacht iets anders van Seixas in de Tour

Geen bedreiging voor Pogacar en Vingegaard: Bakelants verwacht iets anders van Seixas in de Tour

06/05
'Grijpt Soudal Quick-Step naast hem? Revelatie Tom Crabbe (20) heeft mooie aanbieding op zak'

'Grijpt Soudal Quick-Step naast hem? Revelatie Tom Crabbe (20) heeft mooie aanbieding op zak'

06/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Lotte Kopecky Arnaud De Lie Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Toon Aerts Serge Pauwels Jan-Willem Van Schip Jose De Cauwer Van Eetvelt Lennert Oliver Naesen Chris Horner Victor Campenaerts Kaden Groves Tim Merlier Jasper Stuyven Mischa Bredewold Marc Reef

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved