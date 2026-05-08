"Het was echt belachelijk": Pogacar en UAE nog meer onder vuur

Hielpen de motoren Tadej Pogacar te veel in de Ronde van Romandië? Valentin Paret-Peintre en Louis Vervaeke van Soudal Quick-Step deden al hun beklag en ook Luke Plapp (Jayco-AlUla) zag een grote invloed van de motoren in de Zwitserse rittenkoers.

Vier ritzeges en het eindklassement en daarnaast nog een vierde en een zesde plaats. Tadej Pogacar domineerde de Ronde van Romandië en zette de Zwitserse rittenkoers dan ook met gemak op zijn palmares.

Plapp treedt Paret-Peintre bij over motoren in Romandië

In het peloton waren er echter wel klachten over de grote invloed van de motoren in de Ronde van Romandië. Zo vermoedde Valentin Paret-Peintre zelfs dat de organisatie zo probeerde om Pogacar te laten winnen.

En ook Luke Plapp zag de motoren veel invloed hebben in Romandië. "Het was echt belachelijk, het verschil dat de motoren maakten", zegt hij in de podcast Stanley St. Social. "Toen de kopgroep gevormd was hield UAE alles onder controle en bleef de voorsprong van de kopgroep beperkt."

Kregen UAE en Pogacar te veel hulp van motoren?

"Eén of twee UAE-renners slaagden erin om het verschil ongeveer gelijk te houden." Dat vond Plapp nog allemaal goed, maar toen er heel wat motoren voor het peloton kwamen rijden, veranderde de situatie volgens Plapp.

"Vanaf toen lag de snelheid in het peloton ongelooflijk hoog. We reden op een lint, moesten uit elke bocht sprinten en de tijdsverschillen liepen zo bijzonder snel terug. Ik heb de invloed van de motoren nog nooit zo erg gezien."



Volgens Plapp gebeurde het ook niet één keer, maar wel meerdere malen in Romandië. "Er waren etappes waarop het gewoon een beetje een belachelijk was hoe hard we gingen en hoeveel invloed de motoren hadden."