Zestien Belgen aan de start van de Giro: wie zorgt voor het Belgische succes?

Aan de start van de Giro staan in totaal zestien Belgen, het hoogste aantal sinds 2021. Toch zullen heel wat Belgen vooral in dienst rijden. Met Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt zijn er maar twee Belgen die echt vooruit worden geschoven als kopman.

Net als in 2021 hadden er zeventien Belgen aan de start van de Giro moeten staan, maar de zieke Liam Slock werd bij Lotto-Intermarché nog vervangen door de Brit Joshua Giddings. Toch zijn zestien Belgen er nog altijd veel voor de Giro.

Sinds 1983, toen er 22 Belgen de Giro reden, stonden er behalve in 2021 niet meer zoveel landgenoten aan de start. Vijf jaar geleden zorgden Tim Merlier (rit twee) en Victor Campenaerts (rit 15) voor twee Belgische ritzeges.

Zorgt Visma-Lease a Bike voor Giro-winst met Belgisch randje?

Campenaerts is er nu weer bij, maar wel in een dienende rol. Bij Visma-Lease a Bike moet hij samen met Timo Kielich en Tim Rex zijn Deense kopman Jonas Vingegaard aan de eindzege helpen in de Giro.

Lotto-Intermarché heeft met Arnaud De Lie, Toon Aerts, Lennert Van Eetvelt en Milan Menten de grootste kans op een Belgische ritwinst. De Lie wordt uitgespeeld in de sprint, Van Eetvelt zal het proberen in de lastigere etappes.

Veel Belgen in dienst voor een sprinter in de Giro

Ook Soudal Quick-Step brengt vier Belgen aan de start met Jasper Stuyven, Ayco Bastiaens, Fabio Van den Bossche en Dries Van Gestel. Zij moeten vooral sprinter Paul Magnier aan ritwinst helpen in de Giro.





Edward Planckaert en Jonas Rickaert hebben bij Alpecin-Premier Tech dezelfde taak voor hun sprinter Kaden Groves. Oliver Naesen moet bij Decathlon-CMA CGM zowel werken voor sprinter Tobias Lund Andresen als voor klassementsrenner Felix Gall.

Kan Segaert verrassen in de Giro?

Alec Segaert zal bij Bahrain Victorious rekening moeten houden met kopman Santiago Buitrago, maar zal ook zijn kans kunnen gaan. Vooral de tiende etappe, een vlakke tijdrit van 42 kilometer, moet zijn dag worden.

Arjen Livyns zal bij XDS Astana een vrije rol krijgen in de etappes waar de vluchters een kans krijgen. Als er gesprint moet worden of er is een punchy aankomst, dan zal hij wel in dienst moeten rijden.