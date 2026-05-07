Vingegaard blijft voorzichtig voor de Giro, maar moet wel iets toegeven over Campenaerts

Jonas Vingegaard start vrijdag als grote topfavoriet aan de Giro, de Deen lijkt enkel te kunnen verliezen. Om de roze trui te veroveren, rekent hij op Victor Campenaerts. De Belg moest erbij zijn van Vingegaard.

Zonder onder meer Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Paul Seixas aan de start, maar ook andere toppers zoals Joao Almeida, Isaac del Toro of Florian Lipowitz is Jonas Vingegaard de te kloppen man in de Giro.

Vingegaard ziet zichzelf niet als enige favoriet

Toch blijft de Deen voorzichtig en spreekt hij dat zelf niet uit. "Ik ben heel blij eindelijk de Giro te kunnen rijden. Voor mij is dit een droom, dus ik hoopt dat ik het goed kan doen hier. We zullen wel zien wat het wordt", zei Vingegaard op de ploegenpresentatie.

Voor Vingegaard is de Giro winnen een groot doel, zeker nadat hij al de Tour (2022 en 2023) en de Vuelta (2025) heeft gewonnen. De Deen kan de achtste renner ooit worden die drie grote rondes kan winnen in zijn carrière. En dat voor Pogacar, die de Giro en de Tour won, maar niet de Vuelta.

"Het is leuk dat ik de kans heb om alle drie de grote rondes winnen, maar dat wordt nog een lange weg om af te leggen. Elke dag zal ik focust moeten zijn. En ik voel me zeker niet de enige favoriet, er zijn nog sterke renners", zei de Deen zonder echt namen te noemen.

Vingegaard wilde er Campenaerts graag bij

Onder meer Victor Campenaerts moet Vingegaard aan de eindzege in de Giro helpen. Hij rijdt steeds vaker samen met de Deen, vorig jaar in de Tour was Campenaerts zelfs vaak de laatste renner die bij Vingegaard kon blijven. Hun band is ook uitstekend.



En dus wilde Vingegaard hem er graag bij in de Giro. "Ik heb zelfs specifiek gevraagd aan de ploeg om Victor hier in te zetten. Eigenlijk heb ik zijn programma wat bepaald", gaf de Deen dan ook toe.