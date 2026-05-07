LIVE KOERS: Geen twee op twee: Kopecky schenkt ritzege weg aan ploeggenote
De Giro gaat vrijdag van start, maar ook vandaag wordt op er op heel wat fronten gekoerst. In Griekenland kwam er geen nieuwe Belgische zege voor Mathis Avondts, Lotte Kopecky schonk een nieuwe ritzege in de Vuelta weg aan ploeggenote Mischa Bredewold.
Kopecky doet ritzege cadeau aan Bredewold
Nog maar eens een sprint in de Vuelta Femenina, waar Lotte Kopecky in de vijfde etappe haar rode leiderstrui verdedigde. Door de regen werd het nog een gevaarlijke finale, met ook een valpartij. Daarbij was ook Anna van der Breggen betrokken, een ploeggenote van Kopecky.
Vooraan in het peloton zat Kopecky goed in het wiel van haar ploeggenote Bredewold. De Nederlandse trok de sprint aan en Kopecky leek op weg naar haar tweede ritzege op rij. Bredewold bleef op de oplopende aankomst wel verder sprinten en Kopecky controleerde op kop.
Kopecky keek goed om zich heen naar de concurrentie en liet Bredewold nog voorgaan. De Nederlandse won zo de etappe, Kopecky werd tweede. Bossuyt begon van iets te ver aan de sprint en moest tevreden zijn met plaats vijf. Kopecky blijft aan de leiding, maar de aankomst van vrijdag (3,9 km aan gemiddeld 12,5%) wordt veel te zwaar om de leiderstrui te behouden.
🚴🇪🇸 | De koers blijft altijd verrassen. Lotte Kopecky lijkt perfect geplaatst te zitten om te winenn, maar de rode trui houdt in en gunt lead-out Mischa Bredewold de zege. 🫤 #LaVueltaFemenina— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 7, 2026
Mathis Avondts (Azerion / Villa Valkenburg) verdedigde in de Tour of Hellas zijn leiderstrui na zijn overwinning in de eerste etappe. De Belg moest het wel zonder zijn ploegmaat Jan-Willem van Schip doen, de Nederlander werd gediskwalificeerd.
Avondts wint niet, maar blijft wel leider in Griekenland
Net als in de eerste etappe werd er opnieuw gesprint voor de overwinning in Griekenland. Avondts kwam er in de sprint niet aan te pas en werd pas 22ste, de zege was voor de Serviër Dusan Rajovic.
Door zijn ritzege pakte Rajovic ook tien bonificatieseconden en staat hij nu in dezelfde tijd als Avondts, maar de Belg blijft wel leider. Rajovic werd in de eerste etappe 24ste, de som van resultaten in de twee etappes is kleiner bij Avondts (1ste en 22ste), waardoor hij leider blijft.
Schiet Kopecky opnieuw raak in de Vuelta?
In de Vuelta Femenina staat de vijfde etappe op het programma. Lotte Kopecky wist na twee tweede plaatsen eindelijk te winnen in de vierde etappe en verdedigt haar rode leiderstrui in de Spaanse rittenkoers.
De vijfde etappe is op papier opnieuw voor de sprinters. SD Worx-Protime, de ploeg van Kopecky, houdt een vlucht van vijf op zo'n twee minuten. Aniek van Alphen (Fenix-Premier Tech) is de bekendste naam bij de vluchters, zij won afgelopen winter de Superprestige in het veldrijden.
