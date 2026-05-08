Jeroen Deheegher
Slaat hij toe in de Giro? Van Eetvelt spreekt stevige ambities uit
Na de Tour en twee keer de Vuelta maakt Lennert Van Eetvelt zijn debuut in de Giro. De kopman van Lotto-Intermarché mikt niet op een klassement, maar wel op ritzeges. En hij ziet heel veel kansen.

Door een valpartij in de Strade Bianche viel het voorjaar van Lennert Van Eetvelt in het water. De kopman van Lotto-Intermarché werd wel nog zevende in GP Miguel Indurain, maar in de Waalse klassiekers kwam hij tekort. 

Van Eetvelt werd 22ste in de Waalse Pijl en 32ste in Luik-Bastenaken-Luik. In die laatste koers zat Van Eetvelt niet in de groep die sprintte voor de derde plaats, maar wel in een groepje dat twee minuten na Evenepoel en co binnenkwam. 

Geen klassement, wel ritzeges voor Van Eetvelt in de Giro

In de Giro hoopt Van Eetvelt zich opnieuw te laten zien. "Ik ga niet voor het klassement gaan, maar wel voor de ritzeges", zei Van Eetvelt op de ploegenpresentatie bij Het NieuwsbladEen ritzege in een grote ronde heeft Van Eetvelt nog niet. 

Van Eetvelt liet ritzege in de Vuelta uit zijn handen glippen

In 2023 werd Van Eetvelt al eens derde in de 14de etappe van de Vuelta, maar wel op meer dan zes minuten van Evenepoel. Een jaar later kwam Van Eetvelt veel dichter bij een ritzege in de Vuelta. 

In de vierde etappe leek Van Eetvelt bergop naar de zege te sprinten, maar juichte hij iets te vroeg. Roglic snoepte Van Eetvelt nog net de overwinning af door goed zijn jump te timen. Dichter kwam Van Eetvelt niet meer bij een ritzege, vorig jaar in de Tour eindigde hij maar één keer in de top 50. 

Van Eetvelt ziet veel kansen op ritwinst in de Giro

In de Giro wil Van Eetvelt zijn eerste ritzege in een grote pakken en hij ziet heel wat kansen. "Voor welke etappes ik wil gaan? Dat zijn er vijftien. Ik heb niet bepaald één rit in mijn hoofd, er is veel mogelijk", stelt Van Eetvelt.

De kopman van Lotto-Intermarché wil het niet alleen vanuit de vlucht proberen, maar ook uit de groep met de klassementsrenners. "Als ik een goede dag heb, moet dat lukken", besluit Van Eetvelt nog. 

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
