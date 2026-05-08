Jeroen Deheegher
Ontloopt Vingegaard bewust Pogacar? Ploegleider spreekt stevige taal
Jonas Vingegaard is de grote topfavoriet voor de eindzege in de Giro d'Italia. Bij Visma-Lease a Bike blijven ze wel op hun hoede en weten ze ook dat er in drie weken heel veel kan gebeuren.

Zonder Tadej Pogacar aan de start van de Giro is Jonas Vingegaard zonder twijfel de grote topfavoriet voor de eindzege in de Giro. In zijn laatste zeven grote rondes werd Vingegaard telkens eerste of tweede. Een straffe reeks van de Deen. 

Vingegaard wil trilogie voltooien in de Giro

De eindzege wegschenken aan een ploegmaat, zoals in de Vuelta van 2023 aan Sepp Kuss, dat zal Vingegaard nu wellicht niet doen. De Deen kan bij eindwinst in de Giro de achtste renner worden die de drie grote rondes wint in zijn carrière. 

Bij Visma-Lease a Bike was er de afgelopen weken een feeststemming door de zege van Van Aert in Parijs-Roubaix, maar de focus is er opnieuw voor de start van de Giro. "Hier staan we op nul", zegt ploegleider Marc Reef bij De Telegraaf. 

"De Giro heeft het karakter om onvoorspelbaar te zijn, dus we mogen niets of niemand onderschatten. Tegelijk moeten we er niet voor weglopen dat Jonas de favoriet voor de eindzege is en daar komen we ook alleen maar voor. Heel de samenstelling van onze ploeg staat daar in het teken van."

Vingegaard niet bezig met rivaal Pogacar

Dat Vingegaard zijn grote rivaal Tadej Pogacar zou ontlopen in de Giro, om zo toch al een grote ronde op zak te hebben, ontkent Reef dan ook. "Zo denken we totaal niet. Jonas wil graag de dubbel doen en in beide gevallen een gooi doen naar de eindzege, en ook als ploeg is dat de insteek."

Bij Visma-Lease a Bike stellen ze dan ook dat het niveau van Vingegaard na het rijden van een grote ronde dan ook hoger ligt. Al staat de deelname van Vingegaard aan de Giro wel los van de Tour de France.  

De dubbel pakken zoals Pogacar deed in 2024, daar wil Visma-Lease a Bike ook niet aan denken. De focus ligt nu volledig bij de Giro, die winnen is dan ook het belangrijkste voor Vingegaard de komende drie weken.

Jonas Vingegaard Rasmussen
Marc Reef

