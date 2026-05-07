Seixas onthult zijn grote doel in de Tour, maar neemt ook advies van Naesen mee

Paul Seixas (19) debuteert na zijn uitstekende voorjaar in juli in de Tour de France. Het Franse supertalent beseft echter dat hij het advies van ploegmaat Oliver Naesen ter harte zal moeten nemen als hij zijn doel wil bereiken in zijn eerste Tour.

De Giro gaat vrijdag van start, maar nu al wordt er uitgekeken naar de Tour de France in juli. Tadej Pogacar blijft de grote topfavoriet en kan met een vijfde eindzege recordhouder worden naast Merckx, Anquetil, Indurain en Hinault.

Er wordt echter vooral uitgekeken naar het debuut van Paul Seixas. Het 19-jarige supertalent van Decathlon-CMA CGM wordt de jongste deelnemer in 89 jaar, maar er wordt bijzonder veel verwacht van het Franse supertalent.

Seixas vooral op zijn hoede voor laatste twee weken van de Tour

En dat in zijn eerste grote ronde, maar Seixas is er klaar voor. "De eerste week zal niet helemaal anders zijn, dat ken ik al. Ook al zal het in de Tour, door alles wat er bij komt kijken, wel bijzonder worden", zegt Seixas bij RMC.

"De twee andere weken zijn voor mij wel onbekend, dus dat zal een ontdekking worden. Maar zoals ik al heb aangekondigd wil ik een zo goed mogelijk klassement rijden, ik wil geen tijd verliezen om op etappes te jagen."

Pakt Seixas geel in ploegentijdrit in Barcelona?

Op dag één van de Tour is er met een ploegentijdrit van 19 kilometer in Barcelona wel een kans op de gele trui. Als Seixas die zou pakken, wordt Frankrijk helemaal gek, al beseft hij zelf dat de concurrentie er ook zijn zinnen op zal zetten.





"Het is niet onmogelijk, de ploegentijdrit zou ons goed moeten liggen, maar ook andere ploegen zullen er natuurlijk klaar voor zijn." Al zou zo'n vroege gele trui ook een vergiftigd geschenk kunnen zijn, omdat Seixas en zijn ploeg dan veel energie zullen moeten verspillen.

Nog geen uitdager van Pogacar, podium is het doel

Een uitdager voor Tadej Pogacar, dat ziet Seixas zichzelf nog niet in zijn eerste Tour de France. "Hij heeft bijna al zijn koersen in het voorjaar gewonnen en hij heeft ook al vier keer de Tour gewonnen. Op dit moment is er geen vergelijking mogelijk."

Seixas mikt in zijn eerste Tour vooral op het podium, maar hij beseft wel dat hij het anders zal moeten aanpakken dan tijdens het voorjaar. Toen verspilde hij vaak onnodig energie, in de Tour zal dat afgestraft worden.

Naesen wees Seixas al op verspillen van onnodige energie

Ook ploegmaat Oliver Naesen waarschuwde daar al voor. "Hij verbruikt energie op momenten dat andere klassementsmannen dat niet doen. Hij moet dus leren dat de Tour anders is dan andere koersen",zei Naesen onlangs bij Sporza Daily.

En ook Seixas zelf beseft dat hij het anders zal moeten aanpakken in de Tour als hij het drie weken wil volhouden. "In de Tour zal het anders worden dan in het voorjaar, ik zal mijn inspanningen goed moeten doseren."

"Ik zal iets meer berekenend zijn met mijn inspanningen. Ik moet het natuurlijk drie weken volhouden, dat heb ik nog nooit gedaan. We zullen eerst zien hoe het gaat, pas daarna kan ik eventueel toch nog aanvallen."