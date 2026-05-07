Seixas onthult zijn grote doel in de Tour, maar neemt ook advies van Naesen mee

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Seixas onthult zijn grote doel in de Tour, maar neemt ook advies van Naesen mee
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Paul Seixas (19) debuteert na zijn uitstekende voorjaar in juli in de Tour de France. Het Franse supertalent beseft echter dat hij het advies van ploegmaat Oliver Naesen ter harte zal moeten nemen als hij zijn doel wil bereiken in zijn eerste Tour.

De Giro gaat vrijdag van start, maar nu al wordt er uitgekeken naar de Tour de France in juli. Tadej Pogacar blijft de grote topfavoriet en kan met een vijfde eindzege recordhouder worden naast Merckx, Anquetil, Indurain en Hinault. 

Er wordt echter vooral uitgekeken naar het debuut van Paul Seixas. Het 19-jarige supertalent van Decathlon-CMA CGM wordt de jongste deelnemer in 89 jaar, maar er wordt bijzonder veel verwacht van het Franse supertalent. 

Seixas vooral op zijn hoede voor laatste twee weken van de Tour

En dat in zijn eerste grote ronde, maar Seixas is er klaar voor. "De eerste week zal niet helemaal anders zijn, dat ken ik al. Ook al zal het in de Tour, door alles wat er bij komt kijken, wel bijzonder worden", zegt Seixas bij RMC.

"De twee andere weken zijn voor mij wel onbekend, dus dat zal een ontdekking worden. Maar zoals ik al heb aangekondigd wil ik een zo goed mogelijk klassement rijden, ik wil geen tijd verliezen om op etappes te jagen."

Pakt Seixas geel in ploegentijdrit in Barcelona?

Op dag één van de Tour is er met een ploegentijdrit van 19 kilometer in Barcelona wel een kans op de gele trui. Als Seixas die zou pakken, wordt Frankrijk helemaal gek, al beseft hij zelf dat de concurrentie er ook zijn zinnen op zal zetten. 

"Het is niet onmogelijk, de ploegentijdrit zou ons goed moeten liggen, maar ook andere ploegen zullen er natuurlijk klaar voor zijn." Al zou zo'n vroege gele trui ook een vergiftigd geschenk kunnen zijn, omdat Seixas en zijn ploeg dan veel energie zullen moeten verspillen. 

Nog geen uitdager van Pogacar, podium is het doel

Een uitdager voor Tadej Pogacar, dat ziet Seixas zichzelf nog niet in zijn eerste Tour de France. "Hij heeft bijna al zijn koersen in het voorjaar gewonnen en hij heeft ook al vier keer de Tour gewonnen. Op dit moment is er geen vergelijking mogelijk."

Seixas mikt in zijn eerste Tour vooral op het podium, maar hij beseft wel dat hij het anders zal moeten aanpakken dan tijdens het voorjaar. Toen verspilde hij vaak onnodig energie, in de Tour zal dat afgestraft worden. 

Naesen wees Seixas al op verspillen van onnodige energie

Ook ploegmaat Oliver Naesen waarschuwde daar al voor. "Hij verbruikt energie op momenten dat andere klassementsmannen dat niet doen. Hij moet dus leren dat de Tour anders is dan andere koersen",zei Naesen onlangs bij Sporza Daily. 

En ook Seixas zelf beseft dat hij het anders zal moeten aanpakken in de Tour als hij het drie weken wil volhouden. "In de Tour zal het anders worden dan in het voorjaar, ik zal mijn inspanningen goed moeten doseren."

"Ik zal iets meer berekenend zijn met mijn inspanningen. Ik moet het natuurlijk drie weken volhouden, dat heb ik nog nooit gedaan. We zullen eerst zien hoe het gaat, pas daarna kan ik eventueel toch nog aanvallen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Oliver Naesen

Meer nieuws

Slecht voorjaar van Soudal Quick-Step? CEO Foré weerlegt kritiek, maar voert druk op kopman op

Slecht voorjaar van Soudal Quick-Step? CEO Foré weerlegt kritiek, maar voert druk op kopman op

10:30
Evenepoel zal twee maanden niet koersen: bondscoach ziet Van Aert als uitzondering op de regel

Evenepoel zal twee maanden niet koersen: bondscoach ziet Van Aert als uitzondering op de regel

09:45
Lotto-Intermarché met handen in het haar, stevige domper voor kopman De Lie voor de Giro

Lotto-Intermarché met handen in het haar, stevige domper voor kopman De Lie voor de Giro

09:00
Twee maanden niet gekoerst, maar toch in de Giro: Alpecin-kopman Groves spreekt klare taal

Twee maanden niet gekoerst, maar toch in de Giro: Alpecin-kopman Groves spreekt klare taal

08:16
Vingegaard blijft voorzichtig voor de Giro, maar moet wel iets toegeven over Campenaerts

Vingegaard blijft voorzichtig voor de Giro, maar moet wel iets toegeven over Campenaerts

07:30
🎥 Ex-winnaar van grote ronde is er zeker van: "Van der Poel momenteel helemaal niet blij met zijn seizoen"

🎥 Ex-winnaar van grote ronde is er zeker van: "Van der Poel momenteel helemaal niet blij met zijn seizoen"

07:00
Vingegaard spreekt zich uit over het gemis van vrouw Trine en hun kinderen en over rivaal Pogacar

Vingegaard spreekt zich uit over het gemis van vrouw Trine en hun kinderen en over rivaal Pogacar

19:55
🎥 Wout boven Mathieu gezet: "Belachelijk van Van der Poel en binnen tien jaar zal het nog belachelijk zijn"

🎥 Wout boven Mathieu gezet: "Belachelijk van Van der Poel en binnen tien jaar zal het nog belachelijk zijn"

18:55
Grote vrees niet uitgekomen: Kopecky bewijst met dubbele verlossing dat ze ook heel goed gegokt heeft

Grote vrees niet uitgekomen: Kopecky bewijst met dubbele verlossing dat ze ook heel goed gegokt heeft

17:55
Koers UPDATE: Kopecky zorgt dan toch met fraaie dubbelslag voor tweede Belgische zege van de dag

Koers UPDATE: Kopecky zorgt dan toch met fraaie dubbelslag voor tweede Belgische zege van de dag

17:27
Twee grote gevaren voor Seixas in de Tour: Naesen verklaart waarom het net een voordeel is

Twee grote gevaren voor Seixas in de Tour: Naesen verklaart waarom het net een voordeel is

06/05
🎥 Begin er maar aan, Remco: geen tijd te verliezen want dat doet Pogacar ook niet

🎥 Begin er maar aan, Remco: geen tijd te verliezen want dat doet Pogacar ook niet

16:50
🎥 Van Aert denkt zelf ook wat van de enorme emoties bij mensen die hij totaal niet kent

🎥 Van Aert denkt zelf ook wat van de enorme emoties bij mensen die hij totaal niet kent

15:50
Enorm streng oordeel over Evenepoel en Lipowitz: "Ze spelen slechts tweede viool"

Enorm streng oordeel over Evenepoel en Lipowitz: "Ze spelen slechts tweede viool"

14:50
Walgelijke daad: vandalen vernielen kunstwerk Eddy Merckx en zorgen voor geschokte reacties

Walgelijke daad: vandalen vernielen kunstwerk Eddy Merckx en zorgen voor geschokte reacties

13:50
Geen bedreiging voor Pogacar en Vingegaard: Bakelants verwacht iets anders van Seixas in de Tour

Geen bedreiging voor Pogacar en Vingegaard: Bakelants verwacht iets anders van Seixas in de Tour

13:00
'Grijpt Soudal Quick-Step naast hem? Revelatie Tom Crabbe (20) heeft mooie aanbieding op zak'

'Grijpt Soudal Quick-Step naast hem? Revelatie Tom Crabbe (20) heeft mooie aanbieding op zak'

12:15
Toon Aerts rijdt de Giro, Belgische ploegmaat moet om bizarre reden forfait geven

Toon Aerts rijdt de Giro, Belgische ploegmaat moet om bizarre reden forfait geven

11:30
Neemt topper groot risico voor de Tour? Contador pakt uit met stevige waarschuwing

Neemt topper groot risico voor de Tour? Contador pakt uit met stevige waarschuwing

06/05
Pauze van meer dan twee maanden: Evenepoel heeft daar meerdere redenen voor

Pauze van meer dan twee maanden: Evenepoel heeft daar meerdere redenen voor

06/05
Schuld van Van der Poel? Van Aert beseft dat zijn ultieme droom bijna onhaalbaar is

Schuld van Van der Poel? Van Aert beseft dat zijn ultieme droom bijna onhaalbaar is

06/05
'De Lie heeft knoop over zijn toekomst doorgehakt, Van Eetvelt heeft opvallende aanbiedingen'

'De Lie heeft knoop over zijn toekomst doorgehakt, Van Eetvelt heeft opvallende aanbiedingen'

06/05
Van Aert sluit aardverschuiving in het moderne wielrennen niet uit

Van Aert sluit aardverschuiving in het moderne wielrennen niet uit

06/05
Geleerd van Remco? Red Bull-hoop heeft iets wat hij vroeger miste om in te zetten tegen Vingegaard

Geleerd van Remco? Red Bull-hoop heeft iets wat hij vroeger miste om in te zetten tegen Vingegaard

05/05
Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

05/05
"Daar zijn we voorlopig niets mee": Kopecky verbijt ontgoocheling, plannen van haar ploeg in de war gestuurd

"Daar zijn we voorlopig niets mee": Kopecky verbijt ontgoocheling, plannen van haar ploeg in de war gestuurd

05/05
Totaal geen zin bij Ruben Van Gucht om te veralgemenen: "Kijk naar Mathieu van der Poel"

Totaal geen zin bij Ruben Van Gucht om te veralgemenen: "Kijk naar Mathieu van der Poel"

05/05
Koers UPDATE: Alweer dubbele frustratie voor Lotte Kopecky na nieuwe tweede plaats

Koers UPDATE: Alweer dubbele frustratie voor Lotte Kopecky na nieuwe tweede plaats

05/05
Gilbert neemt het op voor Evenepoel na verrassende keuze om geweer van schouder te veranderen

Gilbert neemt het op voor Evenepoel na verrassende keuze om geweer van schouder te veranderen

05/05
Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

05/05
Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

05/05
Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?

Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?

05/05
De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

05/05
Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

05/05
Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set Naast de fiets

Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set

05/05
"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

05/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Lotte Kopecky Arnaud De Lie Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Kaden Groves Chris Horner Jan Bakelants Andreas Lund Andresen Alberto Contador Velasco Dylan Groenewegen Toon Aerts Eddy Merckx Jonathan Milan Cyrille Guimard Victor Campenaerts Serge Pauwels Tim Merlier

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved