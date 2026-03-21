Vierde in Milaan-Sanremo bij rentree: Pedersen zit toch met gemengde gevoelens

Bij zijn rentree kwam Mads Pedersen net tekort om op het podium te staan van Milaan-Sanremo. Er waren dan ook gemengde gevoelens bij de Deen achteraf.

Voor Milaan-Sanremo sprak Mads Pedersen de ambitie uit om de finale te rijden bij zijn rentree, amper zes weken nadat hij zijn sleutelbeen en pols brak bij een valpartij. Pedersen deed echter veel beter dan dat.

Pedersen zat vooraan op de Cipressa, maar kon niet volgen toen Pogacar, Pidcock en Van der Poel wegreden. Lidl-Trek zette zich op kop voor Pedersen, die net Van Aert moest laten voorgaan en zo naast de derde plaats greep.

Wat vindt Pedersen van vierde plaats in Milaan-Sanremo?

"Dit is natuurlijk mooi, dit had ik echt niet verwacht", zei Pedersen achteraf bij kort Cycling Pro Net. "Ik had een goede dag. Helaas kon ik net niet het podium halen." Op de sociale media van Lidl-Trek gaf Pedersen nog wat meer uitleg.

"Na enkele maanden zonder koers en 6 weken na de operatie kreeg ik zoveel steun van de ploeg. Dat betekent hoe goed deze jongens zijn en hoeveel ze in mij geloven. Dat betekent veel meer dan ze zelf beseffen."

Programma Mads Pedersen

Pedersen lijkt klaar te zijn voor de kasseiklassiekers die er nu aankomen. Volgende week rijdt de Deen wellicht op vrijdag de E3 Saxo Classic en op zondag In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem.



