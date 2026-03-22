"Het kon erger": nieuwe update na vreselijke val, vijf(!) gebroken ribben én een schouderfractuur

Een vreselijke crash zoals we die zaterdag zagen is toch niet alledaags in de koers. Vijf gebroken ribben en een schouderfractuur: dat is de diagnose die gesteld is bij Debora Silvestri.

Haar naambekendheid gaat in één klap enorm de hoogte in, maar niet op de manier die je zou willen. Silvestri was een van de rensters die in de afdaling van de Cipressa over een vangrail vloog en op een diep stukje weg naast de openbare weg terechtkwam. De manier waarop ze daar lag op het asfalt, was een angstwekkend beeld.

Gelukkig liet haar ploeg Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi 's avonds weten dat Silvestri bij bewustzijn naar het ziekenhuis werd gebracht. Een dag later geeft de Italiaanse zelf op haar Instagrampagina een nieuwe update over hoe het met haar gesteld is. "Bedankt voor de vele berichten die ik heb ontvangen", richt ze zich tot haar fans.

Zwaar gevallen Silvestri deelt medische diagnose

"Het was zeker niet de finale die ik voor ogen had", komt Silvestri terug op de vrouwenkoers van Milaan-Sanremo. "Ik voel me behoorlijk goed. Ik heb vijf gebroken ribben en een kleine schouderfractuur opgelopen. Het kon erger zijn", aldus de 27-jarige renster. Het moet best een bevreemdend gevoel zijn om dat zo goed te beseffen.

"Het is tijd om te herstellen. Maar maak je geen zorgen, ik zal terugkomen", belooft een strijdvaardige Silvestri. "Bedankt aan Laboral Kutxa voor de steun." Die steun zal de vrouw met de weelderige haardos goed kunnen gebruiken. Het moet bijzonder heftig zijn voor haar om dit uitgerekend in eigen land allemaal te moeten meemaken.

Milaan-Sanremo tweede koers in eigen land dit jaar



Silvestri is de nummer 25 uit de Ronde van Italië van 2024. Ze had dit jaar voornamelijk wedstrijden in Spanje gereden, voor ze deelnam aan de Trofeo Alfredo Binda en Milaan-Sanremo. Ze is aan haar vierde seizoen bezig bij haar huidige ploeg.