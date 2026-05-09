Vingegaard en co namen risico in eerste etappe én geven ook stevige hint over lastige tweede rit

Jonas Vingegaard is in de openingsetappe van de Giro ontsnapt aan een stevige valpartij. Visma-Lease a Bike reed bewust achteraan het peloton, waardoor het ontsnapte aan de massale valpartij in de slotkilometer.

Een massasprint in de eerste etappe van een grote ronde zorgt altijd voor heel veel stress in het peloton. Niet alleen voor de sprinters, maar ook voor de klassementsrenners. Zij kunnen er geen grote ronde winnen, maar wel verliezen.

Vingegaard wilde vooral geen tijd verliezen in eerste etappe

Bij Visma-Lease a Bike, waar ze met Jonas Vingegaard de topfavoriet in huis hebben, hadden ze dat goed begrepen. "Het belangrijkste voor ons was om zonder kleerscheuren de finish te bereiken", zegt ploegleider Marc Reef op de ploegwebsite.

"De jongens bereikten zonder problemen de laatste vijf kilometer, waardoor tijdverlies niet meer mogelijk was. In een openingsrit van een grote ronde staat er altijd veel op het spel en het ging flink mis in de laatste kilometer."

Visma-Lease a Bike hield zich afzijdig in openingsetappe van de Giro

"We kozen om ons op de achtergrond te houden in de finale", stelt Reef. Daardoor werden Vingegaard en co wel opgehouden door de valpartij, maar ging niemand tegen de grond en werd er ook geen schade opgelopen.

De blik ging dan ook al snel vooruit naar de volgende opdracht in de Giro. "De tweede etappe heeft een lastig slot met enkele technische passages. Er zijn veel renners die mogen dromen van de overwinning."



Tweede etappe van de Giro

Visma-Lease a Bike lijkt de verantwoordelijkheid wel door te schuiven naar andere ploegen. "Voor ons blijft het vooral belangrijk om de eerste drie dagen in Bulgarije zo goed mogelijk door te komen."

Met 221 kilometer wordt de tweede etappe meteen de op twee na langste van de Giro. In het midden van de etappe zijn er twee beklimmingen, op tien kilometer van de streep ligt een klim van 3,9 km aan 6,6% met een piek tot 14%.