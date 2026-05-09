LIVE KOERS: Eerste opgave in de Giro d'Italia is een feit

Matteo Moschetti van Pinarello-Q36.5 komt niet meer aan de start van de tweede etappe van de Giro. De Italiaan ging tegen de grond in de openingsetappe en liep daarbij een hersenschudding op.

Heel wat renners gingen tegen de grond in de eerste etappe van de Giro, die dit jaar van start gaat in Bulgarije. Sprinters Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech) en Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) ontsnapten aan blessures.

Dat kan niet gezegd worden van de Italiaan Matteo Moschetti (29) van Pinarello-Q36.5. Zijn Zwitserse ploeg heeft voor de start van de tweede etappe van de Giro gemeld dat Moschetti de Italiaanse grote ronde moet verlaten.

"Matteo Moschetti zal zich terugtrekken uit de Giro d’Italia nadat bij een medisch onderzoek een hersenschudding is bevestigd na de valpartij van gisteren. We wensen Matteo veel beterschap toe."

Ploegleider Gabriele Missaglia reageerde ook bij HLN. "Dit is uiteraard een zeer teleurstellend moment voor zowel Matteo als het team, zeker gezien het belang van de Giro voor hem. De gezondheid van de renner is en blijft echter altijd de prioriteit."

Het hersenschuddingsprotocol laat Moschetti niet toe om nog van start te gaan in de tweede etappe van de Giro. De Italiaan is zo de eerste opgever in de 109de editie van de Giro d'Italia.



