'Dubbel heuglijk nieuws voor Victor Campenaerts'

Victor Campenaerts is aan zijn tweede seizoen bij Visma-Lease a Bike bezig en de Nederlandse ploeg is ook bijzonder tevreden van hem. Het contract van de 34-jarige Campenaerts zou ook zijn opengebroken.

In 2016 en 2017 reed Victor Campenaerts al twee seizoenen bij het toenmalige LottoNL-Jumbo, vorig seizoen keerde hij terug naar de Nederlandse ploeg. Campenaerts groeide snel uit tot de meesterknecht van Jonas Vingegaard.

Campenaerts reed vorig jaar de Tour met Vingegaard en stond ook aan de start van de Vuelta, maar moest ziek opgeven. In de Giro is Campenaerts er nu opnieuw bij, op vraag van kopman Vingegaard.

Contractverlenging voor Campenaerts bij Visma-Lease a Bike

De Deen en bij uitbreiding iedereen bij Visma-Lease a Bike is bijzonder tevreden over Campenaerts. Volgens HLN is het huidige contract van Campenaerts tot eind 2027 met een jaartje verlengd tot eind 2028.

De rol van Campenaerts in de Giro is ook zeer uiteenlopend. "In de vlakke etappes probeer ik de best mogelijke hardrijder te zijn. In de bergetappes probeer ik mijn beste klimbenen naar boven te halen. Ik hoop dat Jonas dat voldoende vindt."

Campenaerts wordt tweede keer vader

De Giro winnen is voor Vingegaard het grote doel, Campenaerts moet hem daarbij dus helpen. En niet alleen sportief loopt het Campenaerts voor op wieltjes, maar ook op privévlak is er heugelijk nieuws.



In november verwachten Campenaerts en zijn partner Nel een tweede kindje. In juni 2024 werd Campenaerts voor het eerst vader van een zoon Gustaaf.