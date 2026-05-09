Dit kunnen ze zelfs bij Visma Lease a Bike niet laten: "Als puntje bij paaltje komt..."

Bij Visma Lease a Bike draait het niet alleen om wattages en overwinningen. Volgens Victor Campenaerts schuilt de kracht van de topploeg vooral in het groepsgevoel, de emoties én het gezinsleven van de renners.

Campenaerts voelt zich thuis in het collectief

Victor Campenaerts heeft in zijn carrière al heel wat ploegen van dichtbij meegemaakt, maar bij Visma Lease a Bike vond hij opnieuw iets wat hij na Lotto niet meer verwachtte terug te vinden: een hechte groep. De Belg merkt dat het succes van de Nederlandse formatie niet alleen gebaseerd is op talent, maar ook op samenhorigheid.

“Bij Lotto voelde ik me deel uitmaken van een band of brothers”, vertelde Campenaerts in HUMO. Toch bleek de sfeer bij zijn huidige ploeg minstens even sterk. Dat verraste hem, zeker omdat Visma Lease a Bike een grote en uiterst succesvolle organisatie is waarin veel kopmannen rondrijden.

Volgens Campenaerts wordt er binnen de ploeg bewust gewerkt aan verbinding tussen de renners. Iedereen rijdt geregeld samen wedstrijden of stages, waardoor automatismen ontstaan en er een gedeeld doel groeit. Dat maakt volgens hem een groot verschil met andere teams, waar individuele uitschieters soms belangrijker zijn dan een collectief plan.

Hij verwijst daarbij naar eerdere successen bij Lotto, waar een ritzege of podiumplaats vaak eerder het gevolg was van een uitzonderlijke dag van één renner dan van een uitgekiende ploegstrategie. Bij Visma voelt hij dat anders aan: daar wordt samen gebouwd naar een resultaat.

Tranen bij de winst van Van Aert

Dat groepsgevoel kwam misschien nog het duidelijkst naar voren na de overwinning van Wout van Aert in Parijs-Roubaix. Campenaerts beschrijft hoe diep die zege leefde binnen de ploeg, zeker na de moeilijke periode die Van Aert achter de rug had.



Lees ook... 'Dubbel heuglijk nieuws voor Victor Campenaerts'›

“Half Vlaanderen heeft bij zijn winst een traan gelaten, maar als ploegmaat is het zoveel intenser”, zei Campenaerts daarover. Zelfs Jonas Vingegaard keek volgens hem geëmotioneerd naar de aankomst, met tranen in de ogen.

De Deen staat bekend als een rustige en gereserveerde persoonlijkheid, maar de emoties van die dag maakten duidelijk hoe sterk de onderlinge band binnen de ploeg is. Renners trainen maanden samen, delen stages, tegenslagen en druk, en zien elkaar vaker dan hun eigen familie. Daardoor voelt een overwinning van één ploegmaat ook als een gezamenlijke beloning.

Voor Campenaerts bewijst het dat succes in de moderne wielersport veel verder gaat dan individuele klasse. Binnen Visma Lease a Bike leeft het idee dat iedereen een rol speelt in de prestaties van de kopmannen.

De zachte kant van toppers

Opvallend is ook hoe vaak Campenaerts verwijst naar het gezinsleven van de renners. Hij gelooft dat het vaderschap een invloed heeft op de sfeer binnen de ploeg. “Misschien ook omdat de meesten van ons kinderen hebben”, vertelde hij.

Dat familiale aspect zorgt volgens hem voor relativering. Renners als Van Aert, Vingegaard en Campenaerts zijn absolute topsporters, maar thuis worden ze gewoon vader. Dat merk je ook in hun omgang met kinderen tijdens stages, wedstrijden en publieke momenten. Ze tonen zich vaak opvallend rustig en toegankelijk.

Binnen de ploeg groeit daardoor een andere dynamiek dan vroeger in het wielrennen gebruikelijk was. Waar renners ooit volledig leefden voor hun sport, proberen velen vandaag een evenwicht te vinden tussen gezin en prestaties. Dat zorgt niet noodzakelijk voor minder ambitie, maar wel voor meer rust buiten de koers.

Ook kampioenen worden ziek door hun kinderen

Toch heeft dat gezinsleven ook een keerzijde. Kinderen nemen onvermijdelijk virussen mee naar huis, iets waar zelfs topsporters niet aan ontsnappen. Campenaerts moest lachen toen hem gevraagd werd of Van Aert al eens ziek werd door zijn kinderen.

“Ja, natuurlijk. Dat risico loop je altijd”, antwoordde hij eerlijk. Hij beschreef hoe renners voorzichtig proberen te zijn met hygiëne, maar tegelijk weten dat absolute controle onmogelijk is.

De uitspraak die misschien het meest blijft hangen, vat perfect samen hoe de ploeg naar het leven kijkt buiten de koers: “Hoe gepassioneerd we ook zijn door de koers, als puntje bij paaltje komt, kiezen we voor ons gezin”, besluit hij.