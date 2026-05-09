'Vervanger voor gestopte Yates: Visma-Lease a Bike wil toeslaan bij ploeg van Evenepoel'

Visma-Lease a Bike zag Simon Yates, vorig jaar nog winnaar van de Giro, in januari onverwacht een punt zetten achter zijn carrière. Een vervanger vinden is niet gemakkelijk, maar die zou nu gevonden zijn en dat bij de ploeg van Remco Evenepoel.

Met Simon Yates deed Visma-Lease a Bike vorig jaar exact hetzelfde als UAE Team Emirates-XRG met zijn tweelingbroer Adam. Bij de Nederlandse ploeg moest Yates luxeknecht worden van kopman Vingegaard en kon hij ook zelf nog zijn kans gaan.

Yates greep ook meteen zijn kans in de Giro vorig jaar, door op de voorlaatste dag de roze trui nog te veroveren op de Colle delle Finestre. In de zomer won Yates dan ook nog een etappe in de Tour de France.

Onverwacht pensioen van Yates

Bij de Brit slopen er twijfels in zijn hoofd en begin januari kondigde Yates dan ook onverwacht aan dat hij zijn fiets op 32-jarige leeftijd al aan de haak hing. Voor Visma-Lease a Bike een donderslag bij heldere hemel.

Een vervanger vinden voor Yates was niet meer mogelijk en dus moest er al naar 2027 worden gekeken. Bij Visma-Lease a Bike zijn ze ook meteen in actie geschoten en er lijkt ook schot in de zaak te komen.

Visma-Lease a Bike onderhandelt met Jai Hindley

Volgens HLN zou Visma-Lease a Bike zijn oog hebben laten vallen op Jai Hindley. De 30-jarige Australiër is einde contract bij Red Bull-BORA-hansgrohe en zou aan het onderhandelen zijn met de ploeg van Wout van Aert.





De deal zou nog niet rond zijn, maar de gesprekken zouden wel steeds concreter worden. Hindley is op dit moment wel nog kopman in de Giro bij Red Bull-BORA-hansgrohe, een goede eindnotering zou zijn prijs nog omhoog kunnen drijven.

Hindley won in 2022 al eens de Giro, vorig jaar werd hij vierde in de Vuelta en vijfde in Tirreno-Adriatico. Winnen is dan weer moeilijker voor Hindley, zijn laatste zege was een rit in de Tour in 2023 toen hij ook de gele trui voor één dag droeg.