Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Wout van Aert komt dit weekend voor het eerst sinds Parijs-Roubaix weer in actie
Wout van Aert komt dit weekend voor het eerst weer in actie sinds Parijs-Roubaix. Niet op de weg, maar wel in een gravelwedstrijd. Ook wereldkampioen Florian Vermeersch komt er aan de start.

Sinds zijn triomf op 12 april in Parijs-Roubaix reed Van Aert geen koers meer. Hij vertrok nadien op vakantie naar Marbella en begon de afgelopen twee weken opnieuw met intensiever te trainen als voorbereiding op de Tour. 

Van Aert rijdt zondag gravelwedstrijd Marly Grav

Van Aert zal zondag voor het eerst weer koersen, maar niet op de weg. In Nederlands Limburg komt Van Aert aan de start van Marly Grav, een gravelwedstrijd die behoort tot de UCI Gravel World Series. 

Voor Van Aert is het niet de eerste keer dat hij deelneemt aan gravelwedstrijden. In augustus 2023 won Van Aert de Houffa Gravel, ook een wedstrijd in de UCI Gravel World Series. In oktober van dat jaar werd Van Aert 8ste op het WK. 

Programma Wout van Aert

De Marly Grav is voor Van Aert zijn laatste tussendoortje voor hij op hoogtestage vertrekt. Van Aert zal in de Tour Auvergne - Rhône-Alpes, de voormalige Dauphiné, van 7 tot 14 juni zijn rentree maken op de weg. 

Voor de start van de Tour de France op 4 juli zal Van Aert nog het BK op de weg rijden op 28 juni in Brasschaat. De ploegentijdrit van de Tour op de eerste dag in Barcelona is voor Van Aert en Visma-Lease a Bike een groot doel. 

