Dubbel doel in de slotrit van de Vuelta: Kopecky klaar en duidelijk over haar opdracht

De Vuelta Femenina wordt afgesloten met een zware aankomst op de Angliru. Voor Lotte Kopecky is het doel om haar groene trui veilig te stellen en haar ploeggenote Anna van der Breggen aan de eindzege te helpen.

Kopecky drong niet aan in lastige voorlaatste etappe

Met drie ritzeges op rij domineert SD Worx-Protime de Vuelta Femenina. Anna van der Breggen nam in de voorlaatste etappe ook de leiderstrui over van Lotte Kopecky door haar overwinning op Les Praeres (3,9 km aan 12,5%).

Kopecky bolde als 76ste over de streep, op meer dan tien minuten van haar ploeggenote. "Als je de beelden zag, dan was het heel lastig om van beneden tot boven helemaal voluit te gaan", blikt Kopecky terug bij Sporza.

Ze was dan ook heel blij dat ze geen klassementsrenster meer is en dus niet moest strijden voor een goed eindklassement. Al zou dat sowieso moeilijk zijn geweest voor Kopecky, want de slotrit eindigt op de Angliru (12,1 km aan gemiddeld 10,3%).

Kan Kopecky haar puntentrui veilig stellen tegen Koch?

In de slotrit verdedigt Kopecky wel nog haar groene puntentrui. In het klassement heeft ze elf punten voorsprong op Franziska Koch (FDJ United-SUEZ), op 18 kilometer van de streep is er nog een tussensprint waar maximaal 25 punten te verdienen zijn.

Die sprint ligt zo'n twintig kilometer na de beklimming van de Alto del Tenebredo (5,5km aan gemiddeld 6,4%). "Het zal niet gemakkelijk zijn om aan die sprint te geraken. Ik ga dat wel proberen om nog wat punten te sprokkelen."





Pakt Van der Breggen de eindzege in de Vuelta?

Voor Kopecky zal het ook afhangen van hoe de tegenstand zal koersen in de slotrit, want ook de eindzege staat nog op het spel in de Vuelta Femenina. Van der Breggen verdedigt een voorsprong van 18 seconden op Paula Blasi (UAE Team ADQ).

"Het zal nog zaak zijn om over dat klimmetje te geraken en ervoor te zorgen dat Van der Breggen niet alleen zit voor de voet van de Angliru", zegt Kopecky. "We mogen wel het geloof hebben dat ze de eindzege veilig kan stellen vandaag", zei ze nog over Van der Breggen.