Groves en Groenewegen krijgen verdict over blessures na zware valpartij in de Giro

Heel wat sprinters hadden hun zinnen gezet op de eerste roze trui in de Giro, maar kregen zelfs de kans niet om te sprinten voor de overwinning. Onder meer Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech) en Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) moesten hun wonden likken na een zware valpartij.

Het was chaos in de laatste kilometer van de eerste etappe van de Giro. In de straten van het Bulgaarse Burgas werd de weg steeds smaller door gemaakt door de hekken en op zo'n 700 meter van de streep was er een massale valpartij in het peloton.

Slechts een klein groepje ontsnapte aan die valpartij en kon sprinten voor de overwinning. Paul Magnier was uiteindelijk de snelste en pakte de eerste roze trui, wat voor heel veel ploegen een doel was.

Groves en ploegmaats bij Alpecin-Premier Tech kunnen verder

Onder meer Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech) ging tegen de grond in de finale. Bij Alpecin-Premier Tech konden ze snel goed nieuws brengen. "Kaden Groves heeft schaafwonden opgelopen aan beide schouders, zijn kuit en elleboog na een zware val."

"Er wordt verwacht dat hij in de tweede etappe van de Giro zonder al te veel problemen zal kunnen starten." Bij Alpecin-Premier Tech was Groves echter niet de enige die tegen de grond ging in de eerste etappe.

"Eerder in de etappe waren Edward Planckaert en Jensen Plowright ook al betrokken bij een val, maar ook zij ontsnapten aan zware blessures. Jonas Geens ging ook onderuit bij dezelfde val als Groves, eveneens zonder ernstige gevolgen."





Geen zware blessures bij Groenewegen

Ook bij Unibet Rose Rockets was het wonden likken bij kopman Dylan Groenewegen. De Nederlander had ook een doel gemaakt van de roze trui in de eerste etappe in een grote ronde van zijn ploeg, maar ook hij ging zwaar tegen de grond in Bulgarije.

Groenewegen werd medisch grondig onderzocht, maar ook bij hem werden er geen ernstige blessures vastgesteld. "Er komen nog meer kansen", kijkt de Nederlander meteen naar de volgende etappes.

Medical update after first stage of @giroditalia 🇮🇹@kaden_groves sustained abrasions to both shoulders, his calf and elbow following a heavy crash in the finale of stage 1 of the Giro d’Italia. He is, however, expected to start tomorrow’s second stage without too many issues.… pic.twitter.com/glVpmjDMMJ — Alpecin - Premier Tech (@AlpecinPT) May 8, 2026