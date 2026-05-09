Bruyneel maakt zich boos over zware valpartij in de Giro, Dumoulin ziet andere oorzaak

Jeroen Deheegher
In de eerste etappe van de Giro was er in de slotkilometer een zware valpartij. Johan Bruyneel was bijzonder kritisch over de omstandigheden, Tom Dumoulin zag dan weer een typische eerste etappe in een grote ronde.

Aan de Zwarte Zee in Bulgarije ging de Giro van start met een etappe van 147 kilometer. In Burgas zou er gesprint kunnen worden voor de eerste roze trui, maar in de slotkilometer ging het zwaar mis met een stevige valpartij. 

Heel wat sprinters kwamen ten val en konden hun kansen niet verdedigen in de eerste etappe van de Giro. Een klein groepje ging naar de streep, waar Paul Magnier raak schoot voor Soudal Quick-Step. 

Dumoulin wijst naar frisse renners

Ex-renner Tom Dumoulin zag het parcours niet als oorzaak van de zware valpartij.  "Het is gewoon een typische eerste kloterit van een grote ronde", zei hij bij Eurosport. "Helemaal vlak, heel rustig, twee vroege vluchters vooruit..."

"En dan vervolgens iedereen met veel te frisse benen naar de finale. Met hele brede en in essentie hele veilige wegen. Ze willen finishen in een stadje, natuurlijk wordt het dan een beetje smaller", stelde de Nederlander. 

Bruyneel ziet hekken en flessenhals als oorzaak

Johan Bruyneel was het daar niet meer eens in de podcast THEMOVE en wees wel naar het parcours. "Het stond voor 99,9 procent vast dat er een massasprint zou komen. En plots werd de laatste kilometer zo smal."

"Dat is niet goed en totaal geen goede beslissing. De hekken die er stonden, waren ook prehistorisch. Ik zeg niet dat het alleen daardoor komt, maar het zou vandaag de dag niet meer mogen", ging hij verder. 

"Het hele peloton weet ook dat het een flessenhals is in de laatste kilometer, waardoor de zenuwen strak gespannen stonden. En eigenlijk verwachtte je dat er gevallen zou worden, want er waren gewoon te veel renners op een te smalle weg."

Vingegaard en Visma-Lease a Bike krijgen lof

Dat Visma-Lease a Bike besloot om achteraan het peloton te rijden om de risico's te ontlopen, vindt Bruyneel dan ook een goede beslissing. "Je spaart er energie mee door niet mee te doen", stelt hij.

"Visma-Lease a Bike wist ook dat als het fout zou gaan in de laatste kilometers, dat ze dezelfde tijd zouden krijgen. Ik ben er niet tegen, zeker in de eerste etappe, maar ze kunnen het niet iedere dag doen. Ze moeten kijken naar het parcours."

