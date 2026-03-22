"Zou een dwaling zijn, een heel grote fout": Bakelants erg hard voor Van Aert

Wout van Aert heeft met zijn derde plaats in Milaan-Sanremo getoond dat hij een goede vorm te pakken heeft. Jan Bakelants hoopt dat Van Aert daar gebruik van maakt in de E3 Saxo Classic.

Ook in Milaan-Sanremo werd Wout van Aert niet gespaard van pech. Hij werd meegesleurd in een valpartij en moest wachten op een nieuwe fiets. Hij knokte zich echter weer in de wedstrijd en werd toch nog derde.

Geen Van Aert in de E3 Saxo Classic?

Het is na zijn sterke Tirreno-Adriatico nog maar eens een bevestiging dat Van Aert een uitstekende vorm te pakken heeft. En dat is alleen maar goed nieuws voor de Vlaamse klassiekers die er vanaf volgende week aankomen.

Al is het maar de vraag of Van Aert vrijdag aan de start komt in de E3 Saxo Classic. Op de voorlopige startlijst staat bij Visma-Lease a Bike het zevental Laporte, Affini, Doull, Fiorelli, Hagenes, Kielich en Zingle.

Bakelants vindt dat Van Aert de E3 Saxo Classic moet rijden

Geen Wout van Aert dus. En dat zou Jan Bakelants toch onbegrijpelijk vinden. "Het zou een dwaling zijn, een heel grote fout zijn, mocht hij daar niet starten", zei Bakelants bij VTM. "Maar hij moet vooral doen wat hij zelf wil."

"Maar heel veel kansen heeft hij niet. Om dan een kans zoals de E3 Saxo Classic, waar Pogacar niet aanwezig is en het daardoor meer open zal zijn, te laten schieten zou bijzonder dom zijn. Maar hij moet het zelf beslissen."