🎥 Van Aert denkt zelf ook wat van de enorme emoties bij mensen die hij totaal niet kent

Wout van Aert zal misschien wel de geschiedenis ingaan als de renner die het publiek in zijn generatie de meeste emoties bezorgde. Uiteraard was het voor hem zelf een grote ontlading om eindelijk Parijs-Roubaix te winnen. Niet alleen hij maar ook heel wat andere mensen gingen uit hun dak.

Daar heeft Van Aert het nog eens over gehad bij RTL sports +. Er werd hem gevraagd of hij zich onmiddellijk bewust was van de impact op de buitenwereld. "Toen ik naar mijn telefoon keek, zag ik alle berichten die ik heb ontvangen. Ik heb toen wel gevoeld dat het een andere overwinning was dan in andere wedstrijden", omschrijft Van Aert zijn gevoel.

Op dat ogenblik moet het zo stilaan doorgespijpeld hebben wat hij in Roubaix precies gerealiseerd had. "Ik moet het tegenwoordig bij elke gelegenheid over Parijs-Roubaix hebben, maar op dat moment heb ik er ook van genoten." Het is belangrijk dat een renner dat ook kan doen. Zo zijn de geleverde inspanningen niet voor niets geweest.

Van Aert vindt het bizar maar mooi

Op sociale media gingen ook beelden rond van menigten die uit hun dak gingen bij het bekijken van Parijs-Roubaix, bijvoorbeeld in een tent. "Het doet me veel plezier. Ik heb de mensen ook iets kunnen geven. Het is wat bizar om zo'n emoties te zien bij mensen die ik zelf niet ken, maar dat maakt de overwinning ook nog mooier. Het was leuk om al die video's te zien."

"J'ai fait plaisir à des gens que je ne connais pas, ça rend la victoire encore plus belle." - Wout van Aert revient sur sa victoire lors de Paris-Roubaix et les émotions du public. 🥲 #RTLsports

Wout van Aert heeft dan ook vaak moeten proberen om uiteindelijk die grote kassei in de lucht te mogen steken. In 2018 en 2019 eindigden hij nog buiten de top tien. Bij zijn volgende deelnames aan Parijs-Roubaix eindigde hij achtereenvolgens zevende, tweede, derde en vierde. Zo wierp de vraag zich op of hij ooit wel zou kunnen winnen.



Van Aert is blijven proberen

Desalniettemin bleven analisten denken dat Parijs-Roubaix het Monument was dat Van Aert het beste lag, omdat het een koers is over een veel vlakker parcours dan in de Ronde van Vlaanderen. De aanhouder wint, die leuze is opnieuw werkelijkheid geworden. In 2026 won Van Aert dan eindelijk na een spurt tegen Pogacar.