Sterke start in Catalonië: Evenepoel grijpt opnieuw net naast ritzege in openingsetappe

🎥 Sterke start in Catalonië: Evenepoel grijpt opnieuw net naast ritzege in openingsetappe
Foto: © photonews

Remco Evenepoel heeft nipt naast de zege in de openingsrit van de Ronde van Catalonië gegrepen. De Franse kampioen Dorian Godon (Ineos Grenadiers) was net iets sneller in een sprint bergop.

Evenepoel kent openingsetappe in Catalonië goed

De eerste etappe in de Ronde van Catalonië eindigt de laatste jaren altijd met een sprintje bergop in Sant Feliu de Guíxols. De laatste 600 meter lopen gemiddeld zo'n 4,2% omhoog, waardoor ook klassementsrenners zich al konden mengen. 

Remco Evenepoel kende de aankomst ook goed, drie jaar geleden werd hij al eens tweede op die aankomst. Toen was Primoz Roglic net iets sterker, Evenepoel wilde nu opnieuw een gooi doen naar de ritzege. 

Tom Pidcock, zaterdag nog geklopt door Tadej Pogacar in Milaan-Sanremo, zette zijn sprint al op 400 meter van de streep in. Remco Evenepoel zat klaar in zijn wiel en op zo'n 275 meter zette hij aan. 

Godon tikkeltje sneller dan Evenepoel

Frans kampioen Dorian Godon zat klaar in het wiel van Evenepoel en kwam naast de olympische kampioen. Het werd een stevige strijd tussen Evenepoel en Godon, maar de Fransman mocht toch juichen. 

Al was hij dat niet meteen zeker, maar het verschil was toch duidelijk. Evenepoel grijpt zo opnieuw naast de ritzege, maar pakt wel zes bonificatieseconden in de strijd voor het eindklassement. 

