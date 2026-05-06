🎥 Begin er maar aan, Remco: geen tijd te verliezen want dat doet Pogacar ook niet

Tadej Pogacar en Remco Evenepoel weten wat hun te doen staat. Ze moeten toewerken naar de Tour door het parcours zo goed mogelijk te kennen.

Zeker de door Evenepoel gemaakte keuze wijst ook in die richting. Hij laat de Dauphiné links liggen, om zo fris mogelijk aan de start van de Tour de France te komen. Het geeft hem ook de nodige ruimte om een aantal Tourritten specifiek te gaan verkennen. Hij neemt erbij dat dit betekent dat hij 69 dagen lang geen wedstrijd zal rijden.

Evenepoel doet er goed aan om niet te lang te wachten om die verkenningen af te werken, want dat doet Pogacar ook niet. Integendeel, de afgelopen dagen is Pogacar in Frankrijk gespot. Op sociale media gaan filmpjes rond van de viervoudig Tourwinnaar waarin hij enkele bergen verkend waar straks belangrijke afspraken wachten.

Pogacar verkent Tourritten met Del Toro

Zo is te zien hoe Pogacar en zijn ploegmaat Isaac del Toro de Grand Ballon naar boven rijden, met een ploegwagen van UAE Team Emirates-XRG achter hen. Ze kunnen dus rekenen op begeleiding van de ploeg. De Grand Ballon maakt deel uit van de veertiende rit van de Tour. Pogacar en Del Toro zetten hun tocht ondertussen rustig verder.

The spring season is over and the work for the summer starts now…



Pogi and Torito spotted on a Tour de France stage 14 recon at Grand Ballon, France. — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) May 5, 2026

Ze zijn ook wel wat dalende wegen tegengekomen, maar hebben ook de omgeving van de Col de Solaison verkend. Die col zal beklommen worden in de vijftiende Tourrit. Pogacar zal net als Evenepoel geen Dauphiné rijden, maar opteert wel voor een andere voorbereidingskoers. Pogacar zal aan de start staan van de Ronde van Zwitserland.



Voorbereiding Pogacar varieert vaak

Daardoor kiest hij nu al voor verkenningen van Tourritten. De voorbereiding van Pogacar op de Tour varieert dikwijls. In 2025 reed hij wél de Dauphiné. In 2024 deed hij ook mee aan de Giro en kwamen er voorts geen voorbereidingskoersen aan te pas. Enkel het Sloveens Kampioenschap rijden deed hij ook al eens.