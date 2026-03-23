"Au, shit": vrouw Sarah onthult hoe enkel Van Aert toch nog parten speelt

Wout van Aert kwam in Milaan-Sanremo nog maar eens ten val. Dat was toch weer balen voor zijn vrouw Sarah De Bie, want Van Aert heeft nog maar een revalidatie achter de rug.

Pech blijft Wout van Aert ook in 2026 achtervolgen. Hij moest de Omloop Nieuwsblad al missen door ziekte, in de Ename Samyn Classic reed Van Aert in de laatste tien kilometer lek en kon hij niet sprinten voor de zege.

Nieuwe valpartij voor Van Aert in Milaan-Sanremo

In Milaan-Sanremo ging Van Aert dan weer tegen de grond. Gelukkig zonder erg, al moest Van Aert wel lang wachten op een nieuwe fiets. Van Aert kon na een lange achtervolging terugkeren en werd uiteindelijk nog derde.

Voor Sarah De Bie was het toch weer vloeken toen ze haar man op de grond zag liggen in Milaan-Sanremo. "Wout heeft intussen al wat veel voorgehad. Daarom was ik redelijk boos toen hij weer viel. Vaak kan hij er niet aan doen", zei ze bij Sporza.

Enkel speelt Van Aert soms toch nog parten

Van Aert heeft ook nog maar een revalidatie achter de rug. Op 2 januari liep Van Aert een kleine breuk aan zijn enkel op door een valpartij in de cross in Mol. En die lijkt toch nog niet helemaal hersteld.

Lees ook... 'Plots weer twijfel: rijdt Wout van Aert dan toch de E3 Saxo Classic?'›

"Soms vergeten we dat hij nog niet zo lang geleden zijn voet gebroken heeft. Soms als hij uit de auto stapt, zegt hij: 'Au, shit'", stelt De Bie. Die enkel hindert Van Aert echter niet in koers, werd duidelijk in Milaan-Sanremo.