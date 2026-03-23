Bakelants twijfelt niet: "Hij is mijn favoriet voor de Ronde van Vlaanderen"

Mathieu van der Poel moet in Milaan-Sanremo lossen op de Poggio. Voor Jan Bakelants blijft de Nederlander echter de topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen.

Op de Cipressa zag Mathieu van der Poel al niet goed uit, maar op Poggio kon hij het tempo van Tadej Pogacar niet meer volgen. De Nederlander werd nog opgeraapt door het peloton en werd uiteindelijk pas achtste. 

Speelde gewicht in het nadeel van Van der Poel?

Dat Van der Poel nog moest lossen op de Poggio, had Jan Bakelants niet meer verwacht. Ook al werd het al duidelijk op de Cipressa dat Van der Poel stevig onder druk werd gezet door wereldkampioen Pogacar. 

Bakelants wijst ook op een nadeel voor de Nederlander. "Van der Poel is natuurlijk tien kilogram zwaarder dan Pogacar en dus is elke seconde die ze rapper rijden weer een beetje dieper in de reserves tasten", zegt hij bij HLN

Van der Poel blijft favoriet voor Ronde van Vlaanderen

En dus wil Bakelants geen grote conclusies trekken uit Milaan-Sanremo voor de kasseiklassiekers. "Wat mij betreft blijft Van der Poel meer favoriet dan Pogacar in de Ronde, en is Pogacar in die koers zijn eerste uitdager. Dat is voor mij niet veranderd na Sanremo."


Pogacar kwam ook stevig ten val in Milaan-Sanremo en zal daar wellicht ook wel nog de gevolgen van voelen de komende dagen. In de Ronde van Vlaanderen kan hij ook zomaar een procentje minder zijn. 

Vingegaard velt zijn oordeel over Van Aert én dient critici van antwoord over Pogacar

10:00
Profiteren van Vingegaard? Evenepoel onthult zijn droomscenario voor Ronde van Catalonië

10:00
Geen E3 Saxo Classic: Wout van Aert komt nu ook zelf met een verklaring

Geen E3 Saxo Classic: Wout van Aert komt nu ook zelf met een verklaring

08:00
Van der Poel plots veel slechter? De Cauwer weet waarom hij moest lossen op de Poggio

07:30
Evenepoel duidelijk over samenwerking met Lipowitz: "Dáár zal het van afhangen"

07:00
Tim Merlier geeft fout toe in hoopgevende GP Monseré

21:30
Remco Evenepoel legt ambities op tafel voor de Ronde van Catalonië: "Dáár eerst op focussen"

20:30
Vingegaard onder de indruk van Belgische ploegmaat: "Iedereen heeft gezien hoe sterk hij was"

20:00
Remco Evenepoel dient Johan Bruyneel duidelijk van antwoord

19:00
Jonas Vingegaard stuurt waarschuwing naar Evenepoel en andere concurrenten voor Ronde van Catalonië

18:30
🎥 Unieke beelden onthullen hoe Pogacar na zijn val weer in koers in werd gebracht

18:00
Bakelants verduidelijkt zijn 'kiespijn' na de woorden van Van Aert: "Wout speelt een of ander vreemd spel"

13:00
Van Aert twijfelt: deelname aan deze kasseiklassieker staat op de helling

17:00
Met een ultieme jump: Dylan Groenewegen zegeviert nu ook in GP Monseré

16:30
UAE en Pogacar slikken dag na Milaan-Sanremo een fikse domper

16:00
Pogacar heeft daags na Milaan-Sanremo een emotionele boodschap voor onder anderen MVDP en Van Aert

15:00
Tim Merlier heeft zéér duidelijk doel voor ogen bij rentree

14:00
Naam van Van der Poel valt opnieuw: drievoudig Belgisch winnaar kijkt al uit naar Ronde van Vlaanderen

13:30
De Cauwer spreekt klare taal over Van Aert en Van der Poel na Milaan-Sanremo

12:30
"Het kon erger": nieuwe update na vreselijke val, vijf(!) gebroken ribben én een schouderfractuur

12:00
"Zou een dwaling zijn, een heel grote fout": Bakelants erg hard voor Van Aert

22/03
Eddy Merckx reageert voor het eerst op de relatie van zoon Axel en Lotte Kopecky

11:00
Zware waarschuwing voor Van der Poel: "Dan wordt hij binnen twee weken afgeslacht"

22/03
Nooit meer? Pogacar laat blijken of de stevige primeur waar Pidcock op aanstuurt klopt

22/03
Mathieu van der Poel oogst bewondering: "Hoe is het mogelijk?"

22/03
Denkt Van Aert er het zijne van? "Jullie willen dat graag horen"

22/03
Sarah wuift kritiek op killerinstinct Wout van Aert volledig weg en heeft één grote wens voor haar man

22/03
Tweede editie gewonnen: Kopecky oordeelt of Milaan-Sanremo een monument is

21/03
Vierde in Milaan-Sanremo bij rentree: Pedersen zit toch met gemengde gevoelens

21/03
"Heeft hij me gezegd": Pidcock onthult opvallende uitspraak van Pogacar over Milaan-Sanremo

21/03
Opgave spookte door zijn hoofd: Pogacar verklaart hoe hij toch Milaan-Sanremo won

21/03
"Voor iemand als Evenepoel is dat lang": Bakelants velt streng oordeel

21/03
Van Aert toch tevreden met derde plaats, maar vooral Pogacar deed hem schrikken

21/03
Gelost op de Poggio: Van der Poel geeft eerste stand van zaken over blessure na valpartij

21/03
🎥 Pogacar valt zwaar, maar is toch de sterkste in Milaan-Sanremo, Van Aert knokt zich naar podium

21/03
Le Court onthult oorzaak van zware valpartij, ploeg van zwaar gevallen renster komt met update

21/03

