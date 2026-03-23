Bakelants twijfelt niet: "Hij is mijn favoriet voor de Ronde van Vlaanderen"

Mathieu van der Poel moet in Milaan-Sanremo lossen op de Poggio. Voor Jan Bakelants blijft de Nederlander echter de topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen.

Op de Cipressa zag Mathieu van der Poel al niet goed uit, maar op Poggio kon hij het tempo van Tadej Pogacar niet meer volgen. De Nederlander werd nog opgeraapt door het peloton en werd uiteindelijk pas achtste.

Speelde gewicht in het nadeel van Van der Poel?

Dat Van der Poel nog moest lossen op de Poggio, had Jan Bakelants niet meer verwacht. Ook al werd het al duidelijk op de Cipressa dat Van der Poel stevig onder druk werd gezet door wereldkampioen Pogacar.

Bakelants wijst ook op een nadeel voor de Nederlander. "Van der Poel is natuurlijk tien kilogram zwaarder dan Pogacar en dus is elke seconde die ze rapper rijden weer een beetje dieper in de reserves tasten", zegt hij bij HLN.

Van der Poel blijft favoriet voor Ronde van Vlaanderen

En dus wil Bakelants geen grote conclusies trekken uit Milaan-Sanremo voor de kasseiklassiekers. "Wat mij betreft blijft Van der Poel meer favoriet dan Pogacar in de Ronde, en is Pogacar in die koers zijn eerste uitdager. Dat is voor mij niet veranderd na Sanremo."



Pogacar kwam ook stevig ten val in Milaan-Sanremo en zal daar wellicht ook wel nog de gevolgen van voelen de komende dagen. In de Ronde van Vlaanderen kan hij ook zomaar een procentje minder zijn.