Geen bedreiging voor Pogacar en Vingegaard: Bakelants verwacht iets anders van Seixas in de Tour

Paul Seixas staat deze zomer dan toch aan de start van de Tour de France. Jan Bakelants gelooft dat het Franse toptalent meteen een belangrijke rol kan spelen in de Tour, waardoor de wielerfans de grote winnaar kunnen worden.

Al enkele jaren domineren Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard de Tour, samen wonnen ze de laatste zes edities van de Tour en de laatste vijf jaar namen ze ook de eerste twee plaatsen op het eindpodium van de Tour in.

Seixas debuteert in de Tour de France

Met Paul Seixas komt er plots een nieuwe uitdager aan de start dit jaar. Voor de 19-jarige Fransman wordt het zijn eerste grote ronde ooit, maar hij lijkt meteen een kandidaat te zijn voor het podium in Parijs.

Of Seixas echt een bedreiging zal zijn voor Pogacar en Vingegaard, dat zal nog moeten blijken. Al ziet Jan Bakelants ook een andere belangrijke rol voor Seixas in de Tour, namelijk voor het zorgen van spanning.

Zorgt Seixas voor spanning in de bergen?

En dan vooral in bergritten. "De laatste jaren werden de bergritten vaak al op tien kilometer van de streep beslist, maar straks kunnen we weer de spanning krijgen waar iedereen naar snakt", zegt Jan Bakelants bij HLN.

Hij verwacht dan ook dat het genieten zal worden voor de wielerfans deze zomer. Al denkt Bakelants wel niet dat Pogacar of Vingegaard zich meteen zorgen zullen maken of Seixas als een bedreiging zien.





Toch niet zolang ze niet geklopt worden door Seixas. Andere uitdagers voor het podium zoals Remco Evenepoel zullen dan weer wel moeten vrezen voor hun plaats, tenzij Seixas kapseist is de laatste week.