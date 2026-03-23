Besef komt binnen na Milaan-Sanremo: Kopecky spreekt duidelijke taal over Wiebes

Vorig jaar cijferde Lotte Kopecky zich weg voor Lorena Wiebes in Milaan-Sanremo. Dit jaar was het aan de Kopecky, wat vooraf ook het plan was van SD Worx-Protime.

Wiebes onthult plan van SD Worx-Protime

Vooraf verklaarden Lotte Kopecky en Lorena Wiebes dat ze met twee kopvrouwen aan de start stonden van Milaan-Sanremo, maar achteraf werd duidelijk dat de kaart van Kopecky volledig werd getrokken.

"We hadden sowieso het plan dat het bij de sprint van een klein groepje 90 procent zeker was dat we voor Lotte zouden sprinten", zei Wiebes bij NOS. "We wilden haar echt vertrouwen geven in deze koers."

Kopecky over samenwerking met Wiebes

Kopecky offerde zich vorig jaar op voor Wiebes, nu kreeg ze dus de vrijheid om zelf aan te vallen en te koersen voor de overwinning. "Het is mooi dat ook Lorena daar dan vol achter staat", zei Kopecky daar zelf over.

En Kopecky beseft ook dat ze misschien nog wat meer met opeisen dat zij het ook kan afmaken. "Het is soms aan mezelf - hoe moet ik het uitdrukken - om eens op tafel te slaan en te zeggen dat ik er ook nog ben."

Dat Wiebes daar ook achter stond, is voor Kopecky belangrijk. "Zo blijft het samenwerken aangenaam, blijven we elkaar respecteren en halen we met plezier voor elkaar de kastanjes uit het vuur."