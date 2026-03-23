Door het ijs gezakt in de UAE Tour: Evenepoel onthult de echte reden

Remco Evenepoel moest in de UAE Tour bergop twee keer snel passen. Intussen weet Evenepoel ook waarom dat toen gebeurde.

Met zes overwinningen en ook nog een zege in een ploegentijdrit begon Remco Evenepoel uitstekend aan het seizoen. In de UAE Tour was Evenepoel bergop wel een stuk minder goed en hij werd pas tiende in het eindklassement.

Koerste Evenepoel te veel in eerste weken van 2026?

Voor Evenepoel toch wel een stevig tik, maar intussen kan hij ook een reden plakken op zijn mindere prestaties. "Het had vooral te maken met een gebrek aan frisheid", legt Evenepoel uit bij HLN.

Op 25 dagen verzamelde Evenepoel zo'n 15 competitiedagen en dat was toch van het goede te veel in zijn eerste koersmaand. Volgens Evenepoel komt dat ook aardig in de buurt van hoe een grote ronde aanvoelt.

Te sterke concurrentie voor niet frisse Evenepoel in de UAE Tour

"Waarbij in week drie een blik verse renners wordt opengetrokken waartegen je moet optornen." Volgens Evenepoel was het dan ook logisch dat hij in de UAE Tour iets minder was. Op stage voelde hij zich snel weer de oude.

De waarden van Evenepoel werden opnieuw normaal en hij voelde zich weer fris. Het is voor Evenepoel een les waar hij in de toekomst zal over moeten waken om niet te veel te koersen in de eerste fase van het seizoen.