Door het ijs gezakt in de UAE Tour: Evenepoel onthult de echte reden

Remco Evenepoel moest in de UAE Tour bergop twee keer snel passen. Intussen weet Evenepoel ook waarom dat toen gebeurde.

Met zes overwinningen en ook nog een zege in een ploegentijdrit begon Remco Evenepoel uitstekend aan het seizoen. In de UAE Tour was Evenepoel bergop wel een stuk minder goed en hij werd pas tiende in het eindklassement. 

Koerste Evenepoel te veel in eerste weken van 2026?

Voor Evenepoel toch wel een stevig tik, maar intussen kan hij ook een reden plakken op zijn mindere prestaties. "Het had vooral te maken met een gebrek aan frisheid", legt Evenepoel uit bij HLN

Op 25 dagen verzamelde Evenepoel zo'n 15 competitiedagen en dat was toch van het goede te veel in zijn eerste koersmaand. Volgens Evenepoel komt dat ook aardig in de buurt van hoe een grote ronde aanvoelt. 

Te sterke concurrentie voor niet frisse Evenepoel in de UAE Tour

"Waarbij in week drie een blik verse renners wordt opengetrokken waartegen je moet optornen." Volgens Evenepoel was het dan ook logisch dat hij in de UAE Tour iets minder was. Op stage voelde hij zich snel weer de oude. 

Lees ook... Besef komt binnen na Milaan-Sanremo: Kopecky spreekt duidelijke taal over Wiebes
De waarden van Evenepoel werden opnieuw normaal en hij voelde zich weer fris. Het is voor Evenepoel een les waar hij in de toekomst zal over moeten waken om niet te veel te koersen in de eerste fase van het seizoen. 

Besef komt binnen na Milaan-Sanremo: Kopecky spreekt duidelijke taal over Wiebes

Besef komt binnen na Milaan-Sanremo: Kopecky spreekt duidelijke taal over Wiebes

14:00
"Niet ideaal": Uijtdebroeks onthult hoe valpartij voor achterstand zorgde

"Niet ideaal": Uijtdebroeks onthult hoe valpartij voor achterstand zorgde

15:00
Profiteren van Vingegaard? Evenepoel onthult zijn droomscenario voor Ronde van Catalonië

Profiteren van Vingegaard? Evenepoel onthult zijn droomscenario voor Ronde van Catalonië

09:00
Evenepoel duidelijk over samenwerking met Lipowitz: "Dáár zal het van afhangen"

Evenepoel duidelijk over samenwerking met Lipowitz: "Dáár zal het van afhangen"

07:00
Nieuwe domper voor Mads Pedersen en Lidl-Trek net voor de kasseiklassiekers

Nieuwe domper voor Mads Pedersen en Lidl-Trek net voor de kasseiklassiekers

13:30
Voor het eerst samen gekoerst dit jaar: Campenaerts geschrokken van wat hij zag van Van Aert

Voor het eerst samen gekoerst dit jaar: Campenaerts geschrokken van wat hij zag van Van Aert

12:30
Irritatie bij Roodhooft over ploeg van Pogacar: "Een beetje jammer"

Irritatie bij Roodhooft over ploeg van Pogacar: "Een beetje jammer"

12:00
Pedersen een medisch wonder? Ploegleider schetst heel ander verhaal

Pedersen een medisch wonder? Ploegleider schetst heel ander verhaal

11:00
Remco Evenepoel legt ambities op tafel voor de Ronde van Catalonië: "Dáár eerst op focussen"

Remco Evenepoel legt ambities op tafel voor de Ronde van Catalonië: "Dáár eerst op focussen"

20:30
Vingegaard velt zijn oordeel over Van Aert én dient critici van antwoord over Pogacar

Vingegaard velt zijn oordeel over Van Aert én dient critici van antwoord over Pogacar

10:00
Remco Evenepoel dient Johan Bruyneel duidelijk van antwoord

Remco Evenepoel dient Johan Bruyneel duidelijk van antwoord

19:00
Bakelants twijfelt niet: "Hij is mijn favoriet voor de Ronde van Vlaanderen"

Bakelants twijfelt niet: "Hij is mijn favoriet voor de Ronde van Vlaanderen"

08:30
Geen E3 Saxo Classic: Wout van Aert komt nu ook zelf met een verklaring

Geen E3 Saxo Classic: Wout van Aert komt nu ook zelf met een verklaring

08:00
Van der Poel plots veel slechter? De Cauwer weet waarom hij moest lossen op de Poggio

Van der Poel plots veel slechter? De Cauwer weet waarom hij moest lossen op de Poggio

07:30
Tim Merlier geeft fout toe in hoopgevende GP Monseré

Tim Merlier geeft fout toe in hoopgevende GP Monseré

21:30
Vingegaard onder de indruk van Belgische ploegmaat: "Iedereen heeft gezien hoe sterk hij was"

Vingegaard onder de indruk van Belgische ploegmaat: "Iedereen heeft gezien hoe sterk hij was"

20:00
Jonas Vingegaard stuurt waarschuwing naar Evenepoel en andere concurrenten voor Ronde van Catalonië

Jonas Vingegaard stuurt waarschuwing naar Evenepoel en andere concurrenten voor Ronde van Catalonië

18:30
🎥 Unieke beelden onthullen hoe Pogacar na zijn val weer in koers in werd gebracht

🎥 Unieke beelden onthullen hoe Pogacar na zijn val weer in koers in werd gebracht

18:00
Van Aert twijfelt: deelname aan deze kasseiklassieker staat op de helling

Van Aert twijfelt: deelname aan deze kasseiklassieker staat op de helling

17:00
Met een ultieme jump: Dylan Groenewegen zegeviert nu ook in GP Monseré

Met een ultieme jump: Dylan Groenewegen zegeviert nu ook in GP Monseré

16:30
UAE en Pogacar slikken dag na Milaan-Sanremo een fikse domper

UAE en Pogacar slikken dag na Milaan-Sanremo een fikse domper

16:00
Pogacar heeft daags na Milaan-Sanremo een emotionele boodschap voor onder anderen MVDP en Van Aert

Pogacar heeft daags na Milaan-Sanremo een emotionele boodschap voor onder anderen MVDP en Van Aert

22/03
Tim Merlier heeft zéér duidelijk doel voor ogen bij rentree

Tim Merlier heeft zéér duidelijk doel voor ogen bij rentree

22/03
Naam van Van der Poel valt opnieuw: drievoudig Belgisch winnaar kijkt al uit naar Ronde van Vlaanderen

Naam van Van der Poel valt opnieuw: drievoudig Belgisch winnaar kijkt al uit naar Ronde van Vlaanderen

22/03
Bakelants verduidelijkt zijn 'kiespijn' na de woorden van Van Aert: "Wout speelt een of ander vreemd spel"

Bakelants verduidelijkt zijn 'kiespijn' na de woorden van Van Aert: "Wout speelt een of ander vreemd spel"

22/03
De Cauwer spreekt klare taal over Van Aert en Van der Poel na Milaan-Sanremo

De Cauwer spreekt klare taal over Van Aert en Van der Poel na Milaan-Sanremo

22/03
"Het kon erger": nieuwe update na vreselijke val, vijf(!) gebroken ribben én een schouderfractuur

"Het kon erger": nieuwe update na vreselijke val, vijf(!) gebroken ribben én een schouderfractuur

22/03
Eddy Merckx reageert voor het eerst op de relatie van zoon Axel en Lotte Kopecky

Eddy Merckx reageert voor het eerst op de relatie van zoon Axel en Lotte Kopecky

22/03
Zware waarschuwing voor Van der Poel: "Dan wordt hij binnen twee weken afgeslacht"

Zware waarschuwing voor Van der Poel: "Dan wordt hij binnen twee weken afgeslacht"

22/03
Nooit meer? Pogacar laat blijken of de stevige primeur waar Pidcock op aanstuurt klopt

Nooit meer? Pogacar laat blijken of de stevige primeur waar Pidcock op aanstuurt klopt

22/03
Mathieu van der Poel oogst bewondering: "Hoe is het mogelijk?"

Mathieu van der Poel oogst bewondering: "Hoe is het mogelijk?"

22/03
Denkt Van Aert er het zijne van? "Jullie willen dat graag horen"

Denkt Van Aert er het zijne van? "Jullie willen dat graag horen"

22/03
Sarah wuift kritiek op killerinstinct Wout van Aert volledig weg en heeft één grote wens voor haar man

Sarah wuift kritiek op killerinstinct Wout van Aert volledig weg en heeft één grote wens voor haar man

22/03
"Zou een dwaling zijn, een heel grote fout": Bakelants erg hard voor Van Aert

"Zou een dwaling zijn, een heel grote fout": Bakelants erg hard voor Van Aert

22/03
Tweede editie gewonnen: Kopecky oordeelt of Milaan-Sanremo een monument is

Tweede editie gewonnen: Kopecky oordeelt of Milaan-Sanremo een monument is

21/03
Geraakt hij op tijd in Catalonië? Evenepoel krijgt nieuws over vlucht na noodweer op Tenerife

Geraakt hij op tijd in Catalonië? Evenepoel krijgt nieuws over vlucht na noodweer op Tenerife

21/03

