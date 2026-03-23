Evenepoel baalt na gemiste ritzege in Catalonië, maar zegt wat belangrijker is

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Net niet voor Remco Evenpoel in de openingsrit van de Ronde van Catalonië. Net als drie jaar geleden werd hij geklopt in de sprint, maar Evenepoel ziet goede signalen voor de rest van de week.

In Milaan-Sanremo klopte Tadej Pogacar met een half wiel Tom Pidcock, in de openingsrit van de Ronde van Catalonië was het verschil tussen Dorian Godon en Remco Evenepoel zelfs nog iets kleiner. 

Net geen ritzege voor Evenepoel in Catalonië

Evenepoel trok wel aan het kortste eind en moest net als in 2023 tevreden zijn met de tweede plaats. "Het is wel jammer dat ik hier net als drie jaar geleden geklopt word. Toen reed ik min of meer dezelfde sprint", zei Evenepoel achteraf bij Sporza

Voor Evenepoel is zijn tweede plaats wel een opsteker en een goed begin aan zijn Ronde van Catalonië. Evenepoel had in de benen ook een positief gevoel, zowel bergop als in de dalende stukken.

Programma Ronde van Catalonië

"De eerste signalen zijn dus positief." De komende twee dagen zal Evenepoel wellicht niet strijden voor de zege. De laatste dertig kilometer van de tweede etappe zijn vooral in dalende lijn, de finale van de derde etappe is dan weer bijna volledig vlak.

"Daarna is het vier dagen volle bak", weet Evenepoel. De vierde etappe wordt meteen een aankomst boven de 2000 meter. De streep ligt dan op top van de beklimming van Vallter (11,4 km aan gemiddeld 7,5%). 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Tim Merlier Jonas Vingegaard Rasmussen Lotte Kopecky Thomas Pidcock Mads Pedersen Jose De Cauwer Victor Campenaerts Serge Pauwels Dorian Godon Mike Teunissen Thijs Zonneveld Axel Merckx Eddy Merckx Eric Leman Dylan Groenewegen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved