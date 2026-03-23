Evenepoel baalt na gemiste ritzege in Catalonië, maar zegt wat belangrijker is

Net niet voor Remco Evenpoel in de openingsrit van de Ronde van Catalonië. Net als drie jaar geleden werd hij geklopt in de sprint, maar Evenepoel ziet goede signalen voor de rest van de week.

In Milaan-Sanremo klopte Tadej Pogacar met een half wiel Tom Pidcock, in de openingsrit van de Ronde van Catalonië was het verschil tussen Dorian Godon en Remco Evenepoel zelfs nog iets kleiner.

Net geen ritzege voor Evenepoel in Catalonië

Evenepoel trok wel aan het kortste eind en moest net als in 2023 tevreden zijn met de tweede plaats. "Het is wel jammer dat ik hier net als drie jaar geleden geklopt word. Toen reed ik min of meer dezelfde sprint", zei Evenepoel achteraf bij Sporza.

Voor Evenepoel is zijn tweede plaats wel een opsteker en een goed begin aan zijn Ronde van Catalonië. Evenepoel had in de benen ook een positief gevoel, zowel bergop als in de dalende stukken.

Programma Ronde van Catalonië

"De eerste signalen zijn dus positief." De komende twee dagen zal Evenepoel wellicht niet strijden voor de zege. De laatste dertig kilometer van de tweede etappe zijn vooral in dalende lijn, de finale van de derde etappe is dan weer bijna volledig vlak.

Lees ook... Besef komt binnen na Milaan-Sanremo: Kopecky spreekt duidelijke taal over Wiebes›

"Daarna is het vier dagen volle bak", weet Evenepoel. De vierde etappe wordt meteen een aankomst boven de 2000 meter. De streep ligt dan op top van de beklimming van Vallter (11,4 km aan gemiddeld 7,5%).