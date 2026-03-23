Evenepoel wijst bondscoach Pauwels terecht: "Neen, daar lag het niet aan"

Remco Evenepoel kon in de UAE Tour de beste renners niet volgen bergop. Volgens bondscoach Serge Pauwels moest Evenepoel zijn trainingen aanpassen, maar dat spreekt hij nu zelf tegen.

Geen goede UAE Tour van Evenepoel

Door zijn sterke start aan het seizoen van Remco Evenepoel, met overwinningen op Mallorca en in Valencia, waren de verwachtingen hoog voor de start van de UAE Tour. Maar Evenepoel kon ze niet inlossen.

Op Jebel Mobrah en Jebel Hafeet zakte Evenepoel twee keer door het ijs. Hij moest tevreden zijn met een tiende plaats in het eindklassement. Volgens bondscoach Serge Pauwels moest Evenepoel dan ook bijschaven op training.

Evenepoel paste trainingen niet aan

Pauwels stelde dat Evenepoel moest zoeken naar een evenwicht tussen trainen op explosiviteit en lange kliminspanningen. Evenepoel dient de bondscoach nu van antwoord en spreekt hem dan ook tegen.

"De kliminspanningen over twintig minuten in de UAE Tour kwamen min of meer overeen met de zware VO2max-trainingen van afgelopen winter", zegt hij bij HLN. "Dus neen: daar lag het volgens mij niet aan."

Volgens Evenepoel heeft hij zijn trainingsaanpak dan ook niet spectaculair moeten omgooien. En daar was ook geen reden toe op basis van zijn eerste twee koersweken van het seizoen.