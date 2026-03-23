Geen E3 Saxo Classic: Wout van Aert komt nu ook zelf met een verklaring

Wout van Aert komt vrijdag wellicht niet aan de start van de E3 Saxo Classic. Die koers staat al enige tijd niet op het programma van Van Aert.

Met de vorm van Wout van Aert zit het duidelijk goed, dat bewees hij opnieuw in Milaan-Sanremo. Van Aert reed in de laatste twee kilometer nog weg uit het achtervolgende peloton en werd nog net derde.

Geen Van Aert in E3 Saxo Classic

Die vorm zal Van Aert vrijdag echter niet gebruiken in de E3 Saxo Classic. Volgens HLN staat de E3 Saxo Classic al enkele maanden niet op het programma van Van Aert en zal dat ook zo blijven.

Bij Visma-Lease a Bike hebben ze ook geen al te goede herinneringen aan het wijzigen van een kalender die al enige tijd vast ligt. Ook Van Aert legt uit waarom hij vrijdag niet aan de start zal komen.

Van Aert legt forfait voor E3 Saxo Classic uit

"De E3 Saxo Classic? Een mooie koers, die ik al twee keer heb gewonnen en waar ik met plezier kom rijden, maar ik heb altijd gezegd dat we dit seizoen week na week zullen zien wat nodig is om toe te werken naar de monumenten."

Voor de Ronde van Vlaanderen zal Van Aert wellicht nog twee koersen rijden. Zondag In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem en volgende week woensdag Dwars door Vlaanderen.