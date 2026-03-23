Irritatie bij Roodhooft over ploeg van Pogacar: "Een beetje jammer"

Geen vierde zege op rij voor Alpecin-Premier Tech in Milaan-Sanremo. De ploeg van de broers Roodhooft vond het wel jammer dat het weinig hulp kreeg van de ploeg van Tadej Pogacar.

Mathieu van der Poel in 2023 en 2025 en Jasper Philipsen in 2024. Alpecin-Premier Tech had een stevige reeks neergezet in Milaan-Sanremo, maar kon die dit jaar niet verlengen. Tadej Pogacar was de beste.

Roodhooft tevreden met prestatie van Van der Poel

Op de Poggio kon Van der Poel het tempo van Pogacar niet meer volgen. Philip Roodhooft tilt er echter niet zwaar aan. Van der Poel heeft alles geprobeerd én werd ook niet in de vernieling gereden.

"Uiteraard is er ontgoocheling, maar het kan niet elke keer prijs zijn. We komen altijd om te winnen, maar we moeten niet ontevreden zijn", zegt Roodhooft bij Het Nieuwsblad.

Weinig hulp van UAE voor Alpecin-Premier Tech

Alpecin-Premier Tech nam de koers wel in handen, Silvan Dillier sleurde zo'n 200 kilometer op kop. Pas daarna nam UAE Team Emirates-XRG over, Roodhooft vond dan ook dat de ploeg van Pogacar eerder had kunnen helpen.

Lees ook... 🎥 Unieke beelden onthullen hoe Pogacar na zijn val weer in koers in werd gebracht›

"Ik vond dat een beetje jammer. Zeker als je weet dat we nog zoveel weken, maanden en jaren met elkaar verder moeten. Maar daar zit uiteraard niet het verschil. Pogacar is een heel verdiende winnaar", besluit Roodhooft.