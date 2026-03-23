Irritatie bij Roodhooft over ploeg van Pogacar: "Een beetje jammer"

Geen vierde zege op rij voor Alpecin-Premier Tech in Milaan-Sanremo. De ploeg van de broers Roodhooft vond het wel jammer dat het weinig hulp kreeg van de ploeg van Tadej Pogacar.

Mathieu van der Poel in 2023 en 2025 en Jasper Philipsen in 2024. Alpecin-Premier Tech had een stevige reeks neergezet in Milaan-Sanremo, maar kon die dit jaar niet verlengen. Tadej Pogacar was de beste. 

Op de Poggio kon Van der Poel het tempo van Pogacar niet meer volgen. Philip Roodhooft tilt er echter niet zwaar aan. Van der Poel heeft alles geprobeerd én werd ook niet in de vernieling gereden. 

"Uiteraard is er ontgoocheling, maar het kan niet elke keer prijs zijn. We komen altijd om te winnen, maar we moeten niet ontevreden zijn", zegt Roodhooft bij Het Nieuwsblad. 

Alpecin-Premier Tech nam de koers wel in handen, Silvan Dillier sleurde zo'n 200 kilometer op kop. Pas daarna nam UAE Team Emirates-XRG over, Roodhooft vond dan ook dat de ploeg van Pogacar eerder had kunnen helpen.

Lees ook... 🎥 Unieke beelden onthullen hoe Pogacar na zijn val weer in koers in werd gebracht
"Ik vond dat een beetje jammer. Zeker als je weet dat we nog zoveel weken, maanden en jaren met elkaar verder moeten. Maar daar zit uiteraard niet het verschil. Pogacar is een heel verdiende winnaar", besluit Roodhooft. 

"Niet ideaal": Uijtdebroeks onthult hoe valpartij voor achterstand zorgde

15:00
Besef komt binnen na Milaan-Sanremo: Kopecky spreekt duidelijke taal over Wiebes

14:00
Nieuwe domper voor Mads Pedersen en Lidl-Trek net voor de kasseiklassiekers

13:30
Door het ijs gezakt in de UAE Tour: Evenepoel onthult de echte reden

13:00
Voor het eerst samen gekoerst dit jaar: Campenaerts geschrokken van wat hij zag van Van Aert

12:30
Pedersen een medisch wonder? Ploegleider schetst heel ander verhaal

11:00
Vingegaard velt zijn oordeel over Van Aert én dient critici van antwoord over Pogacar

10:00
Profiteren van Vingegaard? Evenepoel onthult zijn droomscenario voor Ronde van Catalonië

09:00
Bakelants twijfelt niet: "Hij is mijn favoriet voor de Ronde van Vlaanderen"

08:30
🎥 Unieke beelden onthullen hoe Pogacar na zijn val weer in koers in werd gebracht

18:00
Geen E3 Saxo Classic: Wout van Aert komt nu ook zelf met een verklaring

08:00
Van der Poel plots veel slechter? De Cauwer weet waarom hij moest lossen op de Poggio

07:30
Evenepoel duidelijk over samenwerking met Lipowitz: "Dáár zal het van afhangen"

07:00
Pogacar heeft daags na Milaan-Sanremo een emotionele boodschap voor onder anderen MVDP en Van Aert

22/03
Tim Merlier geeft fout toe in hoopgevende GP Monseré

21:30
Remco Evenepoel legt ambities op tafel voor de Ronde van Catalonië: "Dáár eerst op focussen"

20:30
Vingegaard onder de indruk van Belgische ploegmaat: "Iedereen heeft gezien hoe sterk hij was"

20:00
Remco Evenepoel dient Johan Bruyneel duidelijk van antwoord

19:00
Jonas Vingegaard stuurt waarschuwing naar Evenepoel en andere concurrenten voor Ronde van Catalonië

18:30
Van Aert twijfelt: deelname aan deze kasseiklassieker staat op de helling

17:00
Met een ultieme jump: Dylan Groenewegen zegeviert nu ook in GP Monseré

16:30
UAE en Pogacar slikken dag na Milaan-Sanremo een fikse domper

16:00
Tim Merlier heeft zéér duidelijk doel voor ogen bij rentree

22/03
Naam van Van der Poel valt opnieuw: drievoudig Belgisch winnaar kijkt al uit naar Ronde van Vlaanderen

22/03
Nooit meer? Pogacar laat blijken of de stevige primeur waar Pidcock op aanstuurt klopt

22/03
Bakelants verduidelijkt zijn 'kiespijn' na de woorden van Van Aert: "Wout speelt een of ander vreemd spel"

22/03
De Cauwer spreekt klare taal over Van Aert en Van der Poel na Milaan-Sanremo

22/03
"Het kon erger": nieuwe update na vreselijke val, vijf(!) gebroken ribben én een schouderfractuur

22/03
Eddy Merckx reageert voor het eerst op de relatie van zoon Axel en Lotte Kopecky

22/03
Zware waarschuwing voor Van der Poel: "Dan wordt hij binnen twee weken afgeslacht"

22/03
Opgave spookte door zijn hoofd: Pogacar verklaart hoe hij toch Milaan-Sanremo won

21/03
Mathieu van der Poel oogst bewondering: "Hoe is het mogelijk?"

22/03
Denkt Van Aert er het zijne van? "Jullie willen dat graag horen"

22/03
Sarah wuift kritiek op killerinstinct Wout van Aert volledig weg en heeft één grote wens voor haar man

22/03
🎥 Pogacar valt zwaar, maar is toch de sterkste in Milaan-Sanremo, Van Aert knokt zich naar podium

21/03
"Zou een dwaling zijn, een heel grote fout": Bakelants erg hard voor Van Aert

22/03

