Voedingsexpert van Evenepoel doorprikt mythe over eiwitten: "Start hiermee na een training"

De klassiekers staan voor de deur en heel wat wielertoeristen springen ook opnieuw op de fiets. De voedingsdeskundige Red Bull-BORA-hansgrohe wijst amateurrenners echter op een veelgemaakte fout.

Red Bull-BORA-hansgrohe werkt samen met The Athlete's FoodCoach, de voedingsapp waar ook Visma-Lease a Bike en Wout van Aert op rekenen. De ploeg van Remco Evenepoel wil echter ook amateurrenners helpen.

Op hun sociale media ontkracht Stephen Smith, Head of Performance Nutrition van Red Bull-BORA-hansgrohe, een mythe. En dan gaat het over het innemen van eiwitten na een training.

Eerst koolhydraten, daarna eiwitten

"Eiwitten zijn belangrijk om de spieren te herstellen en opnieuw op te bouwen, maar het is minder tijdsgevoelig voor optimaal herstel dan koolhydraten en vocht. Bij eiwitten is het vooral belangrijk dat je doorheen de hele dag de juiste hoeveelheid binnenkrijgt."

"Het herstel na een fietstocht begint met koolhydraten om de glycogeenvoorraad weer aan te vullen. Eiwitten zijn ook belangrijk, maar echter van secundair belang", maakt Smith duidelijk.

"In het dagelijkse leven is het vooral belangrijk om iedere 3 à 4 uur iets van eiwitten te eten."Niet beginnen met een kleine hoeveelheid bij het ontbijt, wat meer tijdens de lunch en dan de grootste hoeveelheid bij het avondmaal.





"Bij koolhydraten moet de dagelijkse inname gelijk staan aan hoeveel je beweegt. Hoe meer je beweegt, hoe meer je moet innemen", besluit Smith nog.