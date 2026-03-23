"Niet ideaal": Uijtdebroeks onthult hoe blessure voor achterstand zorgde

Cian Uijtdebroeks maakte in Milaan-Turijn een geslaagde comeback na zijn elleboogbreuk. In de Ronde van Catalonië wil hij die lijn proberen door te trekken.

Het is bijna eind maart, maar Cian Uijtdebroeks heeft nog maar vier koersdagen op de teller staan in 2026. Door een kleine breuk in de elleboog die hij begin februari opliep, stond Uijtdebroeks zo'n zes weken aan de kant.

Ronde van Catalonië hoofddoel voor Movistar

In Milaan-Turijn maakte Uijtdebroeks zijn rentree en dat deed hij goed met een vijfde plaats. In de Ronde van Catalonië wil Uijtdebroeks een eerste keer een goed eindklassement rijden voor zijn nieuwe ploeg Movistar.

Voor de Spaanse ploeg is het één van de hoofddoelen van het seizoen. "Er komt wel wat meer druk bij kijken hier. Ik rijd ook nog het Ronde van het Baskenland (6 tot 11 april) en dat zijn de twee hoofddoelen van onze ploeg", zegt Uijtdebroeks bij Sporza.

Uijtdebroeks miste trainingen door blessure

Met onder meer Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida en Thomas Pidcock is de concurrentie voor Uijtdebroeks niet min in Catalonië. De gevolgen van zijn valpartij in Valencia kunnen deze week wel bovenkomen.



"Ik heb niet veel intensieve trainingen kunnen doen, dus dat is niet ideaal", zei Uijtdebroeks. "Maar het niveau was er in Milaan-Turijn, dus ik maak me niet veel zorgen."