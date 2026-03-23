Nieuwe domper voor Mads Pedersen en Lidl-Trek net voor de kasseiklassiekers

Mads Pedersen is net op tijd klaar voor de kasseiklassiekers, toonde hij met zijn vierde plaats in Milaan-Sanremo. De kopman van Lidl-Trek zal wel een belangrijke pion moeten missen dit voorjaar.

Pedersen net op tijd hersteld

Amper zes weken na zijn valpartij in de Ronde van Valencia, waarbij hij zijn pols en sleutelbeen brak, stond Mads Pedersen aan de start van Milaan-Sanremo. De Deen stond er meteen en sprintte naar de vierde plaats.

Een stevige opsteker voor Lidl-Trek, waar Pedersen de absolute kopman is voor het klassieke voorjaar. Want afgelopen winter vertrok Jasper Stuyven, de man achter Pedersen, naar Soudal Quick-Step.

Skujins mist de klassiekers

Pedersen is dus terug, maar zal dit voorjaar niet kunnen rekenen op Toms Skujins. Dat laat de 34-jarige Let zelf weten op zijn sociale media. "Voor het eerst in meer dan tien jaar zal ik de voorjaarsklassiekers niet rijden."

"Echt balen, maar tegelijkertijd ben ik best trots op die reeks. Maar valpartijen en ziekte horen er nu eenmaal bij. Ik heb nauwelijks op mijn fiets gereden sinds ik uit Parijs-Nice ben gestapt", stelt Skujins.



Vorig jaar werd Skujins nog elfde in de E3 Saxo Classic, in 2024 werd hij er achtste. Twee jaar geleden werd de Let ook tiende in de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar moet hij de Vlaamse klassiekers dus missen.