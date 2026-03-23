Ondanks zege in Milaan-Sanremo: Bakelants vreest voor gevolgen bij Pogacar

Tadej Pogacar won eindelijk Milaan-Sanremo, maar wel na een stevige valpartij onderweg. Zal die hem nog parten spelen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix?

Voor het tweede jaar op rij kwam Tadej Pogacar bloedend en met een gescheurde uitrusting over de streep in een Italiaanse klassieker. Vorig jaar was dat het geval in de Strade Bianche, nu in Milaan-Sanremo.

Speelt valpartij Pogacar binnenkort parten?

Volgens Pogacar valt de schade na zijn stevige smak van afgelopen zaterdag mee, al denkt Jan Bakelants daar toch anders over. "Die valpartij is toch een smetje", zegt Bakelants bij HLN.

"Het is gelukkig nog twee weken tot de Ronde, maar beter word je daar nooit van, hoor." Een jaar geleden moest Pogacar ook toegeven dat hij toch had afgezien van zijn valpartij in de Strade Bianche.

Mentale boost voor Pogacar door zege in Milaan-Sanremo?

Die valpartij in de Strade Bianche koste Pogacar vorig jaar misschien wel de overwinning in Milaan-Sanremo. Dat kan ook dit jaar het geval zijn in de Ronde van Vlaanderen, al kan Pogacar mentaal ook een boost gekregen hebben.

Lees ook... Irritatie bij Roodhooft over ploeg van Pogacar: "Een beetje jammer"›

Ondanks die valpartij, Pogacar ging misschien wel het hardst tegen de grond, was de Sloveen nog altijd de beste man in koers. En dat moet de wereldkampioen vertrouwen geven voor de aankomende monumenten.