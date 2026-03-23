Opnieuw een dopinggeval: renster testte positief op eerste koersdag

De Italiaanse renster Linda Laporta (26, Vini Fantini - BePink) is voorlopig geschorst door het het Internationaal Testagentschap (ITA). Laporta liep in februari tegen de lamp in de UAE Tour.

Het Internationaal Testagentschap (ITA) meldt in een persmededeling dat Laporta op 5 februari tijdens een "door inlichtingen gestuurde testmissie" positief heeft getest op enobosarm, ook wel bekend als ostarine.

Dat product staat op de lijst van verboden middelen van het Wereldantidopingagentschap (WADA). "Van ostarine is aangetoond dat het de vetvrije lichaamsmassa kan verhogen en de spiergroei bevorderen", stelt het ITA.

Laporta is voorlopig geschorst en heeft nu de mogelijkheid om het B-staal te laten analyseren. "Als het B-staal niet wordt aangevraagd, zal de zaak doorgaan als een bevestigde schending van de antidopingregels."

Palmares Linda Laporta

In de UAE Tour werd Laporta anoniem 50ste in het eindklassement, de dag waarop ze positief testte was haar eerste koersdag van het seizoen. Op 8 maart reed ze haar voorlopig laatste koers met de Trofeo Oro in Euro. Daarin eindigde de Italiaanse op de 33ste plaats.



Vorig jaar liet Laporta zich enkele keren zien in de Italiaanse najaarsklassiekers. In de Trofeo Tessile & Moda Donne werd ze negende, in Veneto Women kwam ze als achtste over de streep.