'Plots weer twijfel: rijdt Wout van Aert dan toch de E3 Saxo Classic?'

De E3 Saxo Classic leek geen optie te zijn voor Wout van Aert. Visma-Lease a Bike zou nu toch echter toch overwegen om zijn kalender aan te passen.

Van Aert moet trainen voor de Ronde van Vlaanderen

Op de kalender die Visma-Lease a Bike enkele maanden geleden opstelde in samenspraak Wout van Aert werd de keuze gemaakt om de E3 Saxo Classic niet te rijden. En dat om deze week stevig te kunnen trainen.

Van Aert trainde vorige week wat minder in aanloop naar Milaan-Sanremo en zo wat frisser aan de start te staan. In aanloop naar de Ronde van Vlaanderen van volgende week zondag heeft Van Aert nog enkele stevige trainingen nodig.

Rijdt Van Aert toch de E3 Saxo Classic?

Visma-Lease a Bike moet echter puzzelen met zijn selecties. Brennan moest ziek afhaken voor Milaan-Sanremo en zou normaal zondag aan de start staan van In Flanders Fields en volgende week in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

Volgens HLN legt Visma-Lease a Bike de komende dagen de puzzel over de selecties van de Vlaamse koersen en wordt woensdagochtend de knoop doorgehakt. Het is nog niet helemaal zeker dat Van Aert niet aan de start komt in de E3 Saxo Classic.

Lees ook... Voor het eerst samen gekoerst dit jaar: Campenaerts geschrokken van wat hij zag van Van Aert›

De kans zou echter nog altijd klein zijn. Vooral omdat er vrijdag temperaturen onder de tien graden worden voorspeld. De kans op ziek worden is aanwezig en dat kan Van Aert missen als kiespijn.