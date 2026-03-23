Profiteren van Vingegaard? Evenepoel onthult zijn droomscenario voor Ronde van Catalonië

Met de Ronde van Catalonië staat er Remco Evenepoel opnieuw een lastige opdracht te wachten. De olympische kampioen hoopt dat Jonas Vingegaard opnieuw aanvallend zal koersen.

Een maand geleden sloot Remco Evenepoel de UAE Tour af met een tiende plaats in het klassement. Evenepoel won de tijdrit met veel overmacht, maar bergop moest hij twee keer de beste renners laten rijden.

Evenepoel ging sindsdien zo'n drie weken op hoogtestage en hoopt nu veel beter te doen in de Ronde van Catalonië. Een tijdrit is er wel niet, Evenepoel zal dus vooral bergop het verschil moeten maken.En dat tegen Jonas Vingegaard.

Kan Evenepoel Vingegaard volgen in Catalonië?

Al hoopt Evenepoel dat Vingegaard net als in Parijs-Nice ervoor kiest om van ver aan te vallen. "Hopelijk doet hij dat hier ook en durft hij de koers af en toe vroeg open te breken. Dat kan in mijn voordeel zijn", zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

Of Evenepoel in staat zal zijn om Vingegaard te kunnen volgen, is echter maar de vraag. "Dat is moeilijk om te zeggen. Ik hoop alleszins zo dicht mogelijk te blijven. De ene etappe zal mij beter liggen, de andere is in zijn voordeel."

Wint Evenepoel rittenkoers in de WorldTour?

Nog eens een eindzege in een rittenkoers in de WorldTour zou wel een opsteker zijn voor Evenepoel. Daar slaagde hij al sinds 2023 niet meer in, toen hij de UAE Tour won. Dat is intussen meer dan 1000 dagen geleden.