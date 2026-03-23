Rentree was van korte duur: Tim Merlier komt even weer niet in actie

Tim Merlier maakte zondag zijn rentree in het peloton in de GP Monseré. Hij ontbreekt wel in de selectie van Soudal Quick-Step voor de Ronde van Brugge.

Merlier afwezig in Ronde van Brugge

Twee maanden later dan hij gewend is, begon Tim Merlier zondag in de GP Monseré aan zijn seizoen. Door problemen met zijn knieën in de winter kan Merlier nog maar vier weken weer trainen.

De sprinter van Soudal Quick-Step heeft nog een stevige conditionele achterstand weg te werken en ontbreekt dan ook in de selectie voor de Ronde van Brugge, die woensdag wordt gereden. De Scheldeprijs op 8 april wordt zijn volgende wedstrijd.

Rex kopman bij Soudal Quick-Step

Paul Magnier focust op In Flanders Fields van zondag en Alberto Dainese rijdt deze week de Ronde van Catalonië waardoor Laurenz Rex als kopman naar voren wordt geschoven. Hij werd zesde in Kuurne en tweede in Le Samyn.

"Door het slechte weer zal het een zware dag op de fiets worden", voorspelt ploegleider Niki Terpstra. "Maar die omstandigheden liggen ons team. Hopelijk kunnen we Laurenz (Rex) goed lanceren in de sprint, hij heeft dit jaar al indruk gemaakt in de sprint."



Soudal Quick-Step komt woensdag met een volledige Belgische ploeg aan de start. Rex zal de steun krijgen van Yves Lampaert, Fabio Van den Bossche, Dries Van Gestel, Bert Van Lerberghe, Warre Vangheluwe en Jonathan Vervenne.