Van der Poel plots veel slechter? De Cauwer weet waarom hij moest lossen op de Poggio

Mathieu van der Poel moest verrassend lossen op de Poggio bij Tadej Pogacar. Toch wil José De Cauwer geen grote conclusies uit trekken voor de rest van het voorjaar.

Zoals verwacht reden Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel, samen met Tom Pidcock, weg op de Cipressa. Het werd opnieuw een stevige strijd, maar Van der Poel moest op de Poggio verrassend voor zijn eigen tempo kiezen.

Van der Poel ging te diep voor de Cipressa

De Nederlander bleef een tijdje op enkele seconden hangen, maar werd toch ingelopen door de achtervolgende groep. Uiteindelijk moest Van der Poel tevreden zijn met de achtste plaats in Milaan-Sanremo.

Is Van der Poel dan toch plots minder goed? "Ik zou er niet op rekenen", zegt José De Cauwer bij Sporza. "Het draait hier om de inspanning tijdens de inspanning", want voor de Cipressa gebeurde er ook nog veel.

De Cauwer twijfelt niet aan Van der Poel

Net als Pogacar moest ook Van der Poel terugkeren na een valpartij en vooral zijn linkerhand was geraakt. "Van der Poel pakte uit met een felle move om het peloton alleen voorbij te rijden. Daarna is hij nerveus naar voren gestormd..."

Van der Poel heeft dat wellicht bekocht op de Poggio. De Cauwer ziet dan ook geen redenen om te twijfelen aan Van der Poel voor de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix.