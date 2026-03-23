Vingegaard velt zijn oordeel over Van Aert én dient critici van antwoord over Pogacar

Jonas Vingegaard rijdt een week na Parijs-Nice ook de Ronde van Catalonië. De Deen keek zaterdag ook naar Milaan-Sanremo en zag een sterke Pogacar en Van Aert.

Vingegaard heeft ook Milaan-Sanremo gevolgd. "Het was een dramatische koers door die zware valpartij, maar ook een mooie wedstrijd", zegt Vinegegaard bij het Deense Feltet. Ook Vingegaard zag een dominante Pogacar.

"Ik was erg onder de indruk van wat ik zag, dat Pogacar na die valpartij terugkwam en iedereen achter zich liet. En ook dat Wout (Van Aert) op het podium stond", zei Vingegaard over zijn rivaal en ploegmaat.

"Het hebben van een rivaal als Pogacar zorgt ervoor dat iedereen harder werkt en alles op alles zet om te winnen. We proberen elke dag beter te worden." Toch zullen Vingegegaard en Pogacar elkaar maar voor het eerst in de Tour tegenkomen.



Van de wereldkampioen ontlopen is volgens Vingegaard geen sprake. "Ik denk er eigenlijk niet over na of hij er wel of niet is. Ik kies de wedstrijden waaraan ik wil deelnemen, en dan rijd ik om te winnen", besloot de Deen nog.