Voor het eerst samen gekoerst dit jaar: Campenaerts geschrokken van wat hij zag van Van Aert

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert werd met een late uitval nog derde in Milaan-Sanremo. Victor Campenaerts zag een andere Van Aert dan vorig jaar en verwacht nog veel van hem dit voorjaar.

Het cruciale moment in Milaan-Sanremo dit jaar was de grote valpartij op 32 kilometer van de streep. Onder meer Pogacar en Van der Poel lagen erbij, maar ook Visma-Lease a Bike deelde stevig in de klappen. 

"Ik kon de val nog net ontwijken", zegt Victor Campenaerts in de NOS Wielerpodcast. "Ik zag direct dat Matteo (Jorgenson) en Wout (van Aert) erbij lagen." Campenaerts bleef in het peloton, maar werkte daarna ook nog voor Van Aert. 

Campenaerts werd pas vrijdag opgeroepen voor Milaan-Sanremo, als vervanger van de ziekte Matthew Brennan, op vraag van onder meer Van Aert. En Campenaerts was onder de indruk van wat hij zag. 

"Ik heb een heel andere Wout gezien dan vorig jaar. Hij heeft vorig jaar ook fantastische etappes gewonnen in de Giro en Tour, maar het was toch een verschil met de renner die ik nu in Milaan-Sanremo zag."

Lees ook... Geen E3 Saxo Classic: Wout van Aert komt nu ook zelf met een verklaring
"Er straalt veel meer vorm vanaf, terwijl het er vorig jaar meer als werken uitzag. Ik rijd geen klassiekers meer, maar ik kijk ernaar uit om ze te bekijken vanuit de zetel", besloot Campenaerts nog. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Victor Campenaerts
Wout Van Aert

Meer nieuws

"Niet ideaal": Uijtdebroeks onthult hoe valpartij voor achterstand zorgde

"Niet ideaal": Uijtdebroeks onthult hoe valpartij voor achterstand zorgde

15:00
Geen E3 Saxo Classic: Wout van Aert komt nu ook zelf met een verklaring

Geen E3 Saxo Classic: Wout van Aert komt nu ook zelf met een verklaring

08:00
Besef komt binnen na Milaan-Sanremo: Kopecky spreekt duidelijke taal over Wiebes

Besef komt binnen na Milaan-Sanremo: Kopecky spreekt duidelijke taal over Wiebes

14:00
Nieuwe domper voor Mads Pedersen en Lidl-Trek net voor de kasseiklassiekers

Nieuwe domper voor Mads Pedersen en Lidl-Trek net voor de kasseiklassiekers

13:30
Door het ijs gezakt in de UAE Tour: Evenepoel onthult de echte reden

Door het ijs gezakt in de UAE Tour: Evenepoel onthult de echte reden

13:00
Irritatie bij Roodhooft over ploeg van Pogacar: "Een beetje jammer"

Irritatie bij Roodhooft over ploeg van Pogacar: "Een beetje jammer"

12:00
Pedersen een medisch wonder? Ploegleider schetst heel ander verhaal

Pedersen een medisch wonder? Ploegleider schetst heel ander verhaal

11:00
Vingegaard velt zijn oordeel over Van Aert én dient critici van antwoord over Pogacar

Vingegaard velt zijn oordeel over Van Aert én dient critici van antwoord over Pogacar

10:00
Profiteren van Vingegaard? Evenepoel onthult zijn droomscenario voor Ronde van Catalonië

Profiteren van Vingegaard? Evenepoel onthult zijn droomscenario voor Ronde van Catalonië

09:00
Bakelants twijfelt niet: "Hij is mijn favoriet voor de Ronde van Vlaanderen"

Bakelants twijfelt niet: "Hij is mijn favoriet voor de Ronde van Vlaanderen"

08:30
Van der Poel plots veel slechter? De Cauwer weet waarom hij moest lossen op de Poggio

Van der Poel plots veel slechter? De Cauwer weet waarom hij moest lossen op de Poggio

07:30
Van Aert twijfelt: deelname aan deze kasseiklassieker staat op de helling

Van Aert twijfelt: deelname aan deze kasseiklassieker staat op de helling

17:00
Evenepoel duidelijk over samenwerking met Lipowitz: "Dáár zal het van afhangen"

Evenepoel duidelijk over samenwerking met Lipowitz: "Dáár zal het van afhangen"

07:00
Vingegaard onder de indruk van Belgische ploegmaat: "Iedereen heeft gezien hoe sterk hij was"

Vingegaard onder de indruk van Belgische ploegmaat: "Iedereen heeft gezien hoe sterk hij was"

20:00
Tim Merlier geeft fout toe in hoopgevende GP Monseré

Tim Merlier geeft fout toe in hoopgevende GP Monseré

21:30
Remco Evenepoel legt ambities op tafel voor de Ronde van Catalonië: "Dáár eerst op focussen"

Remco Evenepoel legt ambities op tafel voor de Ronde van Catalonië: "Dáár eerst op focussen"

20:30
Remco Evenepoel dient Johan Bruyneel duidelijk van antwoord

Remco Evenepoel dient Johan Bruyneel duidelijk van antwoord

19:00
Jonas Vingegaard stuurt waarschuwing naar Evenepoel en andere concurrenten voor Ronde van Catalonië

Jonas Vingegaard stuurt waarschuwing naar Evenepoel en andere concurrenten voor Ronde van Catalonië

18:30
🎥 Unieke beelden onthullen hoe Pogacar na zijn val weer in koers in werd gebracht

🎥 Unieke beelden onthullen hoe Pogacar na zijn val weer in koers in werd gebracht

18:00
Bakelants verduidelijkt zijn 'kiespijn' na de woorden van Van Aert: "Wout speelt een of ander vreemd spel"

Bakelants verduidelijkt zijn 'kiespijn' na de woorden van Van Aert: "Wout speelt een of ander vreemd spel"

22/03
Met een ultieme jump: Dylan Groenewegen zegeviert nu ook in GP Monseré

Met een ultieme jump: Dylan Groenewegen zegeviert nu ook in GP Monseré

16:30
Denkt Van Aert er het zijne van? "Jullie willen dat graag horen"

Denkt Van Aert er het zijne van? "Jullie willen dat graag horen"

22/03
UAE en Pogacar slikken dag na Milaan-Sanremo een fikse domper

UAE en Pogacar slikken dag na Milaan-Sanremo een fikse domper

16:00
Sarah wuift kritiek op killerinstinct Wout van Aert volledig weg en heeft één grote wens voor haar man

Sarah wuift kritiek op killerinstinct Wout van Aert volledig weg en heeft één grote wens voor haar man

22/03
De Cauwer spreekt klare taal over Van Aert en Van der Poel na Milaan-Sanremo

De Cauwer spreekt klare taal over Van Aert en Van der Poel na Milaan-Sanremo

22/03
Pogacar heeft daags na Milaan-Sanremo een emotionele boodschap voor onder anderen MVDP en Van Aert

Pogacar heeft daags na Milaan-Sanremo een emotionele boodschap voor onder anderen MVDP en Van Aert

22/03
Tim Merlier heeft zéér duidelijk doel voor ogen bij rentree

Tim Merlier heeft zéér duidelijk doel voor ogen bij rentree

22/03
Naam van Van der Poel valt opnieuw: drievoudig Belgisch winnaar kijkt al uit naar Ronde van Vlaanderen

Naam van Van der Poel valt opnieuw: drievoudig Belgisch winnaar kijkt al uit naar Ronde van Vlaanderen

22/03
"Het kon erger": nieuwe update na vreselijke val, vijf(!) gebroken ribben én een schouderfractuur

"Het kon erger": nieuwe update na vreselijke val, vijf(!) gebroken ribben én een schouderfractuur

22/03
Mathieu van der Poel oogst bewondering: "Hoe is het mogelijk?"

Mathieu van der Poel oogst bewondering: "Hoe is het mogelijk?"

22/03
"Zou een dwaling zijn, een heel grote fout": Bakelants erg hard voor Van Aert

"Zou een dwaling zijn, een heel grote fout": Bakelants erg hard voor Van Aert

22/03
Eddy Merckx reageert voor het eerst op de relatie van zoon Axel en Lotte Kopecky

Eddy Merckx reageert voor het eerst op de relatie van zoon Axel en Lotte Kopecky

22/03
Zware waarschuwing voor Van der Poel: "Dan wordt hij binnen twee weken afgeslacht"

Zware waarschuwing voor Van der Poel: "Dan wordt hij binnen twee weken afgeslacht"

22/03
Nooit meer? Pogacar laat blijken of de stevige primeur waar Pidcock op aanstuurt klopt

Nooit meer? Pogacar laat blijken of de stevige primeur waar Pidcock op aanstuurt klopt

22/03
Van Aert toch tevreden met derde plaats, maar vooral Pogacar deed hem schrikken

Van Aert toch tevreden met derde plaats, maar vooral Pogacar deed hem schrikken

21/03
Tweede editie gewonnen: Kopecky oordeelt of Milaan-Sanremo een monument is

Tweede editie gewonnen: Kopecky oordeelt of Milaan-Sanremo een monument is

21/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Lotte Kopecky Victor Campenaerts Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Mads Pedersen Thomas Pidcock Jose De Cauwer Eric Leman Dylan Groenewegen Toms Skujins Mike Teunissen Thijs Zonneveld Axel Merckx Eddy Merckx

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved