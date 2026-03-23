Voor het eerst samen gekoerst dit jaar: Campenaerts geschrokken van wat hij zag van Van Aert

Wout van Aert werd met een late uitval nog derde in Milaan-Sanremo. Victor Campenaerts zag een andere Van Aert dan vorig jaar en verwacht nog veel van hem dit voorjaar.

Het cruciale moment in Milaan-Sanremo dit jaar was de grote valpartij op 32 kilometer van de streep. Onder meer Pogacar en Van der Poel lagen erbij, maar ook Visma-Lease a Bike deelde stevig in de klappen.

Campenaerts over grote valpartij in Milaan-Sanremo

"Ik kon de val nog net ontwijken", zegt Victor Campenaerts in de NOS Wielerpodcast. "Ik zag direct dat Matteo (Jorgenson) en Wout (van Aert) erbij lagen." Campenaerts bleef in het peloton, maar werkte daarna ook nog voor Van Aert.

Campenaerts werd pas vrijdag opgeroepen voor Milaan-Sanremo, als vervanger van de ziekte Matthew Brennan, op vraag van onder meer Van Aert. En Campenaerts was onder de indruk van wat hij zag.

Campenaerts zag sterke Van Aert in Milaan-Sanremo

"Ik heb een heel andere Wout gezien dan vorig jaar. Hij heeft vorig jaar ook fantastische etappes gewonnen in de Giro en Tour, maar het was toch een verschil met de renner die ik nu in Milaan-Sanremo zag."

"Er straalt veel meer vorm vanaf, terwijl het er vorig jaar meer als werken uitzag. Ik rijd geen klassiekers meer, maar ik kijk ernaar uit om ze te bekijken vanuit de zetel", besloot Campenaerts nog.