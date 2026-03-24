Lefevere verklaart dat Van Aert terug op zijn beste niveau is, maar hij krijgt felle weerstand

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het zijn niet alleen de renners van zijn ex-ploeg waar Patrick Lefevere op let. Wout van Aert wordt door hem ook nadrukkelijk in de gaten gehouden.

In het RTL-programma Dans le Peloton komt Van Aert ter sprake. Lefevere uit alvast zijn bewondering voor Van Aert. "Het is een sterke atleet. Daar moeten we niet over discussiëren. Met de pech die hij heeft gehad, moet je ook in het hoofd sterk zijn. Hij heeft al wat tikken gekregen." Telkens knokte Van Aert om weer terug te kunnen komen.

Zo heeft hij dat ook gedaan in Milaan-Sanremo. De vraag wordt gesteld of Van Aert na zijn derde plek in Sanremo terug op zijn beste niveau is. "Ja", knikt Lefevere bevestigend. "Ja, ik denk van wel." Frédéric Amorison laat echter een andere mening horen. "Ik zeg: nog niet. Waarom? Hij heeft nog niet veel koersen in de benen."

Milaan-Sanremo als springplank

De ex-renner van Quick-Step gaat verder met zijn argumentatie. "Na zijn val in het veldrijden heeft hij toch een lange periode niet kunnen trainen. In de Tirreno hebben we een Van Aert gezien die goed was maar nog niet die explosiviteit had. Milaan-Sanremo moest als springplank dienen voor wat komen gaat." Daar is Amorison niet van afgeweken.

Volgens hem hoeft Van Aert niet op zijn best te zijn om derde te worden. "Ik ben ervan overtuigd dat hij met zijn ervaring en zijn intrinsieke kwaliteiten een derde plaats kan pakken zonder honderd procent te zijn. Hij is terug kunnen komen na de Cipressa. Hij was ook zo slim om op twee kilometer van de aankomst aan te vallen."

Van Aert zou nog paar procentjes erbij moeten krijgen

Zo moest Van Aert niet sprinten tegen snellere mannen. "Maar ik denk dat zijn beste vorm nog moet komen. Voor mij is hij nog geen honderd procent. Hij heeft het enorm goed gedaan in Milaan-Sanremo, maar gaat nog enkele procentjes winnen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Patrick Lefevere
Frederic Amorison
Wout Van Aert

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Victor Campenaerts Tim Merlier Thomas Pidcock Jan Bakelants Dorian Godon Mikel Landa Meana Eddy Merckx Niccolo Bonifazio Jose De Cauwer Tom Boonen Thijs Zonneveld Silvan Dillier David Van Der Poel Mads Pedersen Maxim Van Gils

Nieuwste reacties

Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved