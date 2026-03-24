🎥 Van Gils laat van zich horen na harde crash en zware breuken aan zijn bekken en schouder

Maxim Van Gils weet hoe gevaarlijk de weg en sommige tegenstanders kunnen zijn. Van Gils zit nu echter weer op de fiets.

In de Clasica Jaén dacht Van Gils te spurten voor de podiumplaatsen. Jan Christen week echter fel van zijn lijn af en Van Gils maakte een harde smak tegen het asfalt. Christen heeft ook het imago van een van de meer roekeloze renners uit het peloton te zijn. Van Gils wilde echter niet met een beschuldigende vinger wijzen naar de UAE-renner.

Het was mooi om zich zo op te stellen, maar de diagnose was niet min: een breuk in zijn bekken en in zijn schouder. Vier weken later toont een video op de sociale media van Red Bull-BORA-hansgrohe aan dat Van Gils opnieuw op de fiets zit. Dat is dus behoorlijk snel. Hij geniet er duidelijk van om opnieuw op de rollen te rijden.

Niemand loopt uiteraard voor zijn plezier breuken op. Waren er toch ook niet enkele voordelen verbonden aan het feit dat er plots een soort pauze optrad in zijn carrière? "Ik was enkele weken thuis. Ik had dus wel tijd om mijn familie te zien", aldus Van Gils, die er zijn gevoel voor humor niet bij verloren heeft. Hij kan al terug grapjes maken.

Zelfs schaterlachen om zijn blessures behoort tot de mogelijkheden. Bij een vraag over zijn bekkenbreuk heeft Van Gils het moeilijk om zich serieus te houden. "Ik heb nog altijd een andere kant, maar ik hoop dat ik nooit meer mijn bekken breek." Van Gils heeft ook een liefde voor tennis leren ontwikkelen. Ook hiermee moet hij echter wachten.





Van Gils keert normaal in competitie terug in juni

Hetzelfde geldt uiteraard voor het wielrennen, maar zijn snelle terugkeer in het zadel is alvast veelbelovend. Uiteraard kijkt Van Gils er naar uit om ook weer te koersen op de weg. Het zal toch nog een kleine drie maand duren vooraleer dat een feit is.