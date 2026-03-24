Boonen keert terug naar Soudal Quick-Step en deelt steek uit: "Pogacar en Van der Poel amuseren zich wél"

Hier komt een soort terugkeer van Tom Boonen. Hij zal voor Soudal Quick-Step aan de slag gaan tijdens de E3 Saxo Classic, maar heeft tegelijkertijd grote vragen bij de benadering van het gros van het peloton.

Tijdens de podcast Live Slow Ride Fast heeft Boonen aangekondigd dat hij als stagiair-ploegleider in de wagen naast Niki Terpstra zal zitten tijdens de E3 Saxo Classic. Eerder had Jurgen Foré bij Boonen ook al gepolst om iets te doen. "Ik ga een paar wedstrijden doen, gewoon om te zien of ik er nog iets mee heb en iets voel voor die renners."

Boonen wil het dus wel proberen, maar het is onder voorbehoud. "Ik weet nog altijd niet of ik terug gelukkig zou worden in de koers, daarom dat ik dit nu doe. Misschien heb ik er nog wat trauma over. Ik heb veel meegemaakt. Ik ben niet getraumatiseerd door de koers, maar ik had het op het einde van mijn carrière wel gehad."

Boonen betwijfelt of het nog leuk is om renner te zijn

In de loop der jaren heeft Boonen het wielrennen meer serieuzer zien worden, met als climax de houding van het huidige peloton. "Ik weet niet of het momenteel zo leuk is om renner te zijn. Ik heb nog een heel goeie band met Yvan Vanmol en die zegt: "Ik kom niet meer graag naar de koers, het zijn allemaal autisten." We zijn die mannen niet."

Boonen kaart zo aan dat veel renners alleen nog maar bezig zijn met trainen, rusten en hoogtestages. Boonen vreest dat het plezier van de koers er zo helemaal uitgaat. "Het is wel veranderd. Ik denk dat er bij Tadej Pogacar en UAE een andere sfeer hangt. Zij amuseren zich wél nog, net als Mathieu van der Poel trouwens. Het kan dus wel."

Boonen ook zelf op zoek naar positief gevoel



Laten we dus voor Boonen duimen dat hij zelf ook plezier ervaart door vrijdag in de ploegleiderswagen te zitten. Dat positieve gevoel zal hij toch nodig hebben om voor een langere periode weer een actieve rol in het wielrennen op te nemen.