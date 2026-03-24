Eddy Merckx is zwaar onder de indruk: "Zoals Van der Poel vorig jaar"

Eddy Merckx heeft een bepaalde kracht en overtuiging gezien bij de winnaar van Milaan-Sanremo. Eigenlijk voor het tweede jaar op rij, want het doet hem denken aan de zege van Mathieu van der Poel vorig jaar.

Merckx blikt vol lof voor Pogacar terug op Milaan-Sanremo bij La Gazzetta dello Sport. "Het belangrijkste moment was die val voor de Cipressa. Wie zou er niet ontmoedigd zijn geraakt? Wie zou niet denken dat zijn kansen verloren waren of op zijn minst sterk waren afgenomen? Hij niet. Zijn reactie was die van een echte kampioen."

Merckx merkte op dat Pogacar daarna in de afdalingen ook geen tijd verloor, ondanks dat hij op pad was met een meester-daler als Pidcock. "Hij had daar de koers kunnen verliezen, maar hij ging vlot naar beneden en toonde dat hij een uitzonderlijk goede dag kende." Dat was al een veelbelovend signaal met het oog op de ontknoping.

Pogacar de sterkste

Velen dachten wellicht dat Pidcock sneller zou zijn aan de meet, maar Merckx zag Pogacar iets uitstralen. "Hij koerste vooraan met kracht en overtuiging. Het was zoals de zege van Van der Poel vorig jaar, herinner je je dat nog? Als je zo'n sprint rijdt, lijdt het geen twijfel dat je de sterkste bent." Pogacar was dus zowel de snelste als de sterkste.

De aankomst van Milaan-Sanremo moet bovendien niet onderschat worden. "Ik kon zelf koersen op de Via Roma met mijn ogen dicht. Het loopt lichtjes bergop en een sprint op zo'n terrein ligt nooit. Hij heeft die overwinning verdiend", zegt Merckx over Pogacar. "Het enige vreemde is dat hij voordien nog nooit had gewonnen." 

Eerste en mogelijk laatste zege Pogacar in Sanremo

Lees ook... Tadej Pogacar heeft Mathieu van der Poel gekraakt met 'geheim wapen'
Pogacar zette Milaan-Sanremo inderdaad voor het eerst op zijn palmares. Mogelijk is het ook meteen de laatste keer. Na afloop van de koers hintte Pogacar er immers op dat hij mogelijk niet meer terugkeert, omdat Milaan-Sanremo voor hem zo'n mentaal beladen wedstrijd is. 

Tadej Pogacar heeft Mathieu van der Poel gekraakt met 'geheim wapen'

Tadej Pogacar heeft Mathieu van der Poel gekraakt met 'geheim wapen'

13:30
Boonen keert terug naar Soudal Quick-Step en deelt steek uit: "Pogacar en Van der Poel amuseren zich wél"

Boonen keert terug naar Soudal Quick-Step en deelt steek uit: "Pogacar en Van der Poel amuseren zich wél"

15:00
Van der Poel betaalt een prijs na teleurstelling: Van Aert hijgt weer in de nek

Van der Poel betaalt een prijs na teleurstelling: Van Aert hijgt weer in de nek

12:30
Opvallend: Evenepoel houdt luchtig onderonsje met de man die hem vloerde en wilde toch nog iets checken

Opvallend: Evenepoel houdt luchtig onderonsje met de man die hem vloerde en wilde toch nog iets checken

14:00
Landa laat zich horen over praktische moeilijkheden Evenepoel en nieuwe koersstijl Soudal Quick-Step

Landa laat zich horen over praktische moeilijkheden Evenepoel en nieuwe koersstijl Soudal Quick-Step

13:00
Verrassende offday Evenepoel is net reden om te lachen voor jong Visma-talent

Verrassende offday Evenepoel is net reden om te lachen voor jong Visma-talent

11:00
Evenepoel strijdt voor zege en Vingegaard is nergens te zien: Visma-Lease a Bike komt met verklaring

Evenepoel strijdt voor zege en Vingegaard is nergens te zien: Visma-Lease a Bike komt met verklaring

10:00
Ondanks zege in Milaan-Sanremo: Bakelants vreest voor gevolgen bij Pogacar

Ondanks zege in Milaan-Sanremo: Bakelants vreest voor gevolgen bij Pogacar

19:00
Jonas Rickaert van Alpecin-Premier Tech bijt op de tanden en trotseert breuk aan het staartbeen

Jonas Rickaert van Alpecin-Premier Tech bijt op de tanden en trotseert breuk aan het staartbeen

09:00
Verrassing: wellicht geen Van Aert, maar mogelijk wel onverwachte uitdager van Van der Poel in de E3

Verrassing: wellicht geen Van Aert, maar mogelijk wel onverwachte uitdager van Van der Poel in de E3

08:30
Oliver Naesen compleet verbaasd door onwaarschijnlijke inhaalrace Wout van Aert: "Echt wel hallucinant"

Oliver Naesen compleet verbaasd door onwaarschijnlijke inhaalrace Wout van Aert: "Echt wel hallucinant"

08:00
Hem toch even triggeren over die klassieker? Evenepoel ontwijkt vraag en laat zich niet verleiden

Hem toch even triggeren over die klassieker? Evenepoel ontwijkt vraag en laat zich niet verleiden

07:30
"Kan kansen voor de Ronde hypothekeren": Van Aert krijgt waarschuwing over klassieker

"Kan kansen voor de Ronde hypothekeren": Van Aert krijgt waarschuwing over klassieker

07:00
Voedingsexpert van Evenepoel doorprikt mythe over eiwitten: "Start hiermee na een training" Naast de fiets

Voedingsexpert van Evenepoel doorprikt mythe over eiwitten: "Start hiermee na een training"

21:30
"Au, shit": vrouw Sarah onthult hoe enkel Van Aert toch nog parten speelt

"Au, shit": vrouw Sarah onthult hoe enkel Van Aert toch nog parten speelt

20:30
Irritatie bij Roodhooft over ploeg van Pogacar: "Een beetje jammer"

Irritatie bij Roodhooft over ploeg van Pogacar: "Een beetje jammer"

23/03
Opnieuw een dopinggeval: renster testte positief op eerste koersdag

Opnieuw een dopinggeval: renster testte positief op eerste koersdag

20:00
Evenepoel baalt na gemiste ritzege in Catalonië, maar zegt wat belangrijker is

Evenepoel baalt na gemiste ritzege in Catalonië, maar zegt wat belangrijker is

18:30
🎥 Sterke start in Catalonië: Evenepoel grijpt opnieuw net naast ritzege in openingsetappe

🎥 Sterke start in Catalonië: Evenepoel grijpt opnieuw net naast ritzege in openingsetappe

17:27
Rentree was van korte duur: Tim Merlier komt even weer niet in actie

Rentree was van korte duur: Tim Merlier komt even weer niet in actie

17:00
'Plots weer twijfel: rijdt Wout van Aert dan toch de E3 Saxo Classic?'

'Plots weer twijfel: rijdt Wout van Aert dan toch de E3 Saxo Classic?'

16:30
Evenepoel wijst bondscoach Pauwels terecht: "Neen, daar lag het niet aan"

Evenepoel wijst bondscoach Pauwels terecht: "Neen, daar lag het niet aan"

16:00
"Niet ideaal": Uijtdebroeks onthult hoe blessure voor achterstand zorgde

"Niet ideaal": Uijtdebroeks onthult hoe blessure voor achterstand zorgde

23/03
Besef komt binnen na Milaan-Sanremo: Kopecky spreekt duidelijke taal over Wiebes

Besef komt binnen na Milaan-Sanremo: Kopecky spreekt duidelijke taal over Wiebes

23/03
Nieuwe domper voor Mads Pedersen en Lidl-Trek net voor de kasseiklassiekers

Nieuwe domper voor Mads Pedersen en Lidl-Trek net voor de kasseiklassiekers

23/03
Door het ijs gezakt in de UAE Tour: Evenepoel onthult de echte reden

Door het ijs gezakt in de UAE Tour: Evenepoel onthult de echte reden

23/03
Voor het eerst samen gekoerst dit jaar: Campenaerts geschrokken van wat hij zag van Van Aert

Voor het eerst samen gekoerst dit jaar: Campenaerts geschrokken van wat hij zag van Van Aert

23/03
Van der Poel plots veel slechter? De Cauwer weet waarom hij moest lossen op de Poggio

Van der Poel plots veel slechter? De Cauwer weet waarom hij moest lossen op de Poggio

23/03
Pedersen een medisch wonder? Ploegleider schetst heel ander verhaal

Pedersen een medisch wonder? Ploegleider schetst heel ander verhaal

23/03
Vingegaard velt zijn oordeel over Van Aert én dient critici van antwoord over Pogacar

Vingegaard velt zijn oordeel over Van Aert én dient critici van antwoord over Pogacar

23/03
Profiteren van Vingegaard? Evenepoel onthult zijn droomscenario voor Ronde van Catalonië

Profiteren van Vingegaard? Evenepoel onthult zijn droomscenario voor Ronde van Catalonië

23/03
Bakelants twijfelt niet: "Hij is mijn favoriet voor de Ronde van Vlaanderen"

Bakelants twijfelt niet: "Hij is mijn favoriet voor de Ronde van Vlaanderen"

23/03
🎥 Unieke beelden onthullen hoe Pogacar na zijn val weer in koers in werd gebracht

🎥 Unieke beelden onthullen hoe Pogacar na zijn val weer in koers in werd gebracht

22/03
Geen E3 Saxo Classic: Wout van Aert komt nu ook zelf met een verklaring

Geen E3 Saxo Classic: Wout van Aert komt nu ook zelf met een verklaring

23/03
Evenepoel duidelijk over samenwerking met Lipowitz: "Dáár zal het van afhangen"

Evenepoel duidelijk over samenwerking met Lipowitz: "Dáár zal het van afhangen"

23/03
Pogacar heeft daags na Milaan-Sanremo een emotionele boodschap voor onder anderen MVDP en Van Aert

Pogacar heeft daags na Milaan-Sanremo een emotionele boodschap voor onder anderen MVDP en Van Aert

22/03

Meer nieuws

