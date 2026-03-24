Eddy Merckx is zwaar onder de indruk: "Zoals Van der Poel vorig jaar"

Eddy Merckx heeft een bepaalde kracht en overtuiging gezien bij de winnaar van Milaan-Sanremo. Eigenlijk voor het tweede jaar op rij, want het doet hem denken aan de zege van Mathieu van der Poel vorig jaar.

Merckx blikt vol lof voor Pogacar terug op Milaan-Sanremo bij La Gazzetta dello Sport. "Het belangrijkste moment was die val voor de Cipressa. Wie zou er niet ontmoedigd zijn geraakt? Wie zou niet denken dat zijn kansen verloren waren of op zijn minst sterk waren afgenomen? Hij niet. Zijn reactie was die van een echte kampioen."

Merckx merkte op dat Pogacar daarna in de afdalingen ook geen tijd verloor, ondanks dat hij op pad was met een meester-daler als Pidcock. "Hij had daar de koers kunnen verliezen, maar hij ging vlot naar beneden en toonde dat hij een uitzonderlijk goede dag kende." Dat was al een veelbelovend signaal met het oog op de ontknoping.

Pogacar de sterkste

Velen dachten wellicht dat Pidcock sneller zou zijn aan de meet, maar Merckx zag Pogacar iets uitstralen. "Hij koerste vooraan met kracht en overtuiging. Het was zoals de zege van Van der Poel vorig jaar, herinner je je dat nog? Als je zo'n sprint rijdt, lijdt het geen twijfel dat je de sterkste bent." Pogacar was dus zowel de snelste als de sterkste.

De aankomst van Milaan-Sanremo moet bovendien niet onderschat worden. "Ik kon zelf koersen op de Via Roma met mijn ogen dicht. Het loopt lichtjes bergop en een sprint op zo'n terrein ligt nooit. Hij heeft die overwinning verdiend", zegt Merckx over Pogacar. "Het enige vreemde is dat hij voordien nog nooit had gewonnen."

Eerste en mogelijk laatste zege Pogacar in Sanremo

Pogacar zette Milaan-Sanremo inderdaad voor het eerst op zijn palmares. Mogelijk is het ook meteen de laatste keer. Na afloop van de koers hintte Pogacar er immers op dat hij mogelijk niet meer terugkeert, omdat Milaan-Sanremo voor hem zo'n mentaal beladen wedstrijd is.