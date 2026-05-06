Walgelijke daad: vandalen vernielen kunstwerk Eddy Merckx en zorgen voor geschokte reacties

Recentelijk was er nog goed nieuws over Eddy Merckx. Nu is er echter iets dat voor geschokte reacties zorgt aan het licht gekomen: een kunstwerk van de wielerlegende is vernield. Een actie die door het lokale gemeentebestuur streng wordt veroordeeld.

Het gaat om het kunstwerk ter ere van Merckx op het Bouvreuilsplein in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Dit werd gevandaliseerd. Dat meldt Belga. De burgemeester van de Brusselse gemeente, Benoît Cerexhe, heeft ook al een reactie gegeven. Het is duidelijk dat men in de omgeving van het kunstwerk ontzet is door wat heeft plaatsgevonden.

"Het nieuws bereikte ons in de loop van de ochtend via verschillende buurtbewoners. Ik voelde meteen een sterke emotie in hun stem, tussen woede en ontreddering", laat Cerexhe verstaan. Mensen zijn dus erg aangedaan. Het valt dan ook moeilijk te begrijpen wat iemand er nu aan kan hebben om zo'n beeld schade toe te brengen.

Burgemeester veroordeelt vernieling van kunstwerk Merckx

Ook Cerexhe zelf heeft het er moeilijk mee. "Zelf ben ik geschokt – welke voldoening haalt iemand uit zo'n daad? Wie valt nu een sportman aan, een symbool van ons land? Niets kan zo'n daad rechtvaardigen." Kort na de geboorte van Eddy Merckx verhuisden zijn ouders naar Sint-Pieters-Woluwe om daar een kruidenierswinkel uit te baten.

Een groot deel van de jeugd van Eddy speelde zich dus af in Sint-Pieters-Woluwe. Daardoor heeft hij zo'n sterke band met deze omgeving. Onlangs was er nog goed nieuws over 'De kannibaal' zelf. Nadat hij een maand in het ziekenhuis verbleef, omdat er een nieuwe ingreep aan zijn heup nodig was, mocht hij terug naar huis keren om te revalideren.

Kunstwerk Merckx wordt mogelijk nog hersteld



Nu moet hij dus weer dat triestige nieuws over het kunstwerk vernemen, maar mogelijk zal het kunstwerk nog wel hersteld kunnen worden. Laten we hiervoor duimen, zodat weer op gepaste wijze eer betuigd kan worden aan de man die alle Monumenten, alle grote ronden en het WK wielrennen heeft gewonnen.