Evenepoel strijdt voor zege en Vingegaard is nergens te zien: Visma-Lease a Bike komt met verklaring

Remco Evenepoel ging voor de overwinning in de eerste rit in Catalonië. Dan zou je Jonas Vingegaard toch ook ergens in de buurt verwachten.

Evenepoel had vooraf aangegeven dat hij kansen zag in de oplopende sprint in Sant Feliu de Guíxol. Dat was terecht, want hij kwam als tweede over de streep. Als Evenepoel zich als klassementsman kon mengen in de debatten, dan zou Vingegaard dat ook moeten kunnen. We zagen de Deen echter niet op de eerste rijen aan de finish.

Vingegaard is misschien niet bekend voor zijn explosiviteit, maar hij heeft ook al wel eens Pogacar verslagen in de sprint na een zware Tourrit. Onderschat hem dus niet. Voor alle duidelijkheid: Vingegaard bleef alert en zorgde ervoor dat er geen gat ontstond ten opzichte van de ritwinnaar. Vingegaard finishte net buiten de top tien.

Veilig finishen enige doel voor Vingegaard

"Het doel was om Jonas veilig aan de finish te krijgen", verklaart ploegleider Marc Reef op de site van Visma-Lease a Bike. "Op de belangrijke punten zaten we goed gepositioneerd, waardoor we in de finale alert van voren zaten. In de slotkilometers wist Jonas zich vervolgens goed te handhaven en geen tijd te verliezen. Het was een goede dag."

De ingesteldheid waarmee aan een rit begonnen wordt, is altijd belangrijk. Bij Visma-Lease a Bike lagen ze duidelijk niet wakker van een goede notering in de rituitslag. Het enige wat ertoe deed, was om geen tijd te verliezen en om ongehavend uit de openingsrit te komen. In dat opzicht was de opdracht voor Vingegaard geslaagd.

Bonificatieseconden Evenepoel

Door de bonificatieseconden heeft Evenepoel wel zes seconden voorsprong op Vingegaard in het klassement en twee tellen op Pidcock. Het is echter de vraag of dat wat uitmaakt. Vingegaard zal ervan uitgaan dat in het zware slotweekend met veel grotere verschillen gegoocheld wordt.