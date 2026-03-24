Hem toch even triggeren over die klassieker? Evenepoel ontwijkt vraag en laat zich niet verleiden

Was Remco Evenepoel toch niet beter aan de start gekomen in de eerste grote klassieker van het wielerseizoen? VTM-verslaggever Stijn Vlaeminck probeerde hem nog een uitspraak te ontlokken.

Voor VTM NIEUWS deed hij een interview met Evenepoel na afloop van de eerste etappe van de Ronde van Catalonië. Evenepoel toonde met zijn tweede plaats zijn sprintbenen. De interviewer suggereerde dat hij Milaan-Sanremo had kunnen winnen, aangezien hij net Tom Pidcock achter zich had gelaten in de sprint in Catalonië.

Er verscheen een glimlach op het gezicht van Evenepoel, maar die liet zich niet verleiden tot het doen van uitspraken over Milaan-Sanremo. "Dat was een andere sprint, hé. Dit was echt wel een inspanning van bijna een minuut. De laatste achthonderd meter waren oplopend. Dat is toch wel iets anders dan een vlakke sprint", merkt hij op.

'Net niet' voor Evenepoel

Dat is ook deel van de reden waarom Evenepoel de aankomst in Sant Feliu de Guixols wel had aangekruist als een mogelijk potentiële winstkans voor hem. "Het is normaal iets dat me wel moet liggen. Ik ging ervoor gaan en het is net niet. Dat is jammer, maar uiteindelijk is het een goed begin van de week", besluit Evenepoel.

Pidcock was tweede geworden in Milaan-Sanremo na Pogacar, vandaar de verwijzing naar het eerste Monument van het seizoen. Het heeft ook te maken met de plannen van Evenepoel die de ronde deden in aanloop naar het seizoen. Hij zou zelf graag meer klassiekers gereden hebben, maar hij startte niet in Milaan-Sanremo.

Red Bull koos traditioneel programma

Zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe stelde immers voor om het in 2026 bij een traditioneel programma voor een ronderenner te houden. Daar is Evenepoel finaal mee akkoord gegaan. Daardoor ontbrak hij in Milaan-Sanremo en in principe is hij er straks ook in de Ronde van Vlaanderen niet bij.