"Kan kansen voor de Ronde hypothekeren": Van Aert krijgt waarschuwing over klassieker

Visma-Lease a Bike moet nog knopen doorhakken, maar in principe rijdt Wout van Aert de E3 Saxo Classic niet. Al kan ook Dwars door Vlaanderen nog gevaarlijk worden voor de Ronde van Vlaanderen.

Training belangrijker dan E3 Saxo Classic

Door zijn deelname aan de Strade Bianche en Milaan-Sanremo moet Wout van Aert keuzes maken in zijn programma. De E3 Saxo Classic staat daar niet op, In Flanders Fields en Dwars door Vlaanderen wel.

Van Aert wil deze week gebruiken om te trainen nadat hij vorige week wat minder heeft gedaan om te pieken naar Milaan-Sanremo. Als Van Aert de E3 Saxo Classic rijdt, kan hij maar tot woensdag trainen. Donderdag zou hij dan alweer moeten rusten om fris aan de start te staan.

Dwars door Vlaanderen niet optimaal voor de Ronde?

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn belangrijker dan een derde zege in de E3 Saxo Classic, maar ook aan Dwars door Vlaanderen zijn er nog risico's verbonden volgens bewegingswetenschapper en wielercoach Jim van den Berg.

"Als het een heel zware koers wordt én het weer is nog eens heel slecht ga je misschien inspanningen doen die je kansen voor de Ronde hypothekeren", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Of als het een te rustige koers is kan Van Aert te weinig gedaan hebben.

"Dat zijn zaken die je in koers niet in de hand hebt en op training wel", stelt Van den Berg nog. Visma-Lease a Bike zou tegen woensdagochtend knopen doorhakken en beslissen of er toch nog aanpassingen aan het programma van Van Aert komen.